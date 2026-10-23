Автокредит вместо накоплений: почему россияне все чаще покупают машину в долг

Анна Курочкина: Более 80% автомобилей в России продается в кредит

Более 80% автомобилей в России продается в кредит, заявила директор по маркетингу АВТОВАЗа Анна Курочкина, выступая на первом стратегическом форуме автоиндустрии Сбера «Для тех, кто рулит» , который проходил 22 октября в Москве.

«Если говорить про главный тренд, то это изменение финансовой архитектуры сделок. Сейчас больше 80% автомобилей продается в кредит, и это уже входной билет в сделку. Это однозначно главная тенденция последних лет на авторынке», – рассказала представитель тольяттинского концерна.

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Первый стратегический форум автоиндустрии «Для тех, кто рулит» проходил 22 октября в Москве и был посвящен развитию автомобильной индустрии. В нем приняли участие представители автопроизводителей и других компаний отрасли. Среди тем – тенденции авторынка, трансформация автомобильного бизнеса, новые подходы к взаимодействию с покупателями.

Тем, кто берет машину в кредит, стоит помнить, как выбрать автомобиль с пробегом — об этом «За рулем» рассказывал.

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