Почему авто разных брендов могут постепенно стать похожими друг на друга

В Сбере спрогнозировали серьезные изменения во внешности авто

На форуме автомобильной индустрии «Для тех, кто рулит» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев затронул тему, которая касается не отдельных моделей, а будущего автобрендов в целом. С его точки зрения, машины все сильнее сближаются с гаджетами, и на этом фоне фирменные черты разных марок могут постепенно размываться.

«Возможно, мы действительно находимся на другом сломе и другом тренде. Он связан с тем, что машина потенциально может стать просто гаджетом, и тогда она начинает терять какие-то свои отличительные особенности», – отметил Царев.

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Пример – интерьеры BMW и Mercedes-Benz. Передние панели у этих немецких машин, по словам Царева, отличаются лишь немного, хотя в обоих случаях используются два экрана.

Экраны, прошивки и бренды

С технической стороны, как он пояснил, многое сводится к программному обеспечению. Вот его формулировка: «Даже если мы возьмем сейчас не китайских производителей, а немецких: торпеда у BMW и Mercedes-Benz, да простят меня лояльные любители каждого из этих брендов, конечно, чуть-чуть отличаются, но в принципе и там, и там стоят два экрана. В принципе, это разные прошивки. Теоретически, с точки зрения IT, можно залить другую прошивку, и с точки зрения дизайна превратить одно в другое. И с этого момента, кроме шильдика, почти никакой разницы не получаете», – сказал он.

Правда, лояльность к известным маркам все еще влияет на выбор автомобиля. По мнению Царева, отчасти поэтому в Россию продолжают ввозить европейские, американские и японские машины, хотя китайские модели доступны.

Отдельно он остановился на приверженности брендам: «Мне кажется, что здесь важный аспект: скорее всего, почти все европейские, американские и японские машины, которые завозятся из-за границы, – это частично отголосок понятия лояльности к бренду. Все равно есть клиенты, которые остаются приверженцами каким-то маркам, и не все готовы или хотят сегодня переходить, условно говоря, на китайские машины. Это тоже просто надо учитывать».

О том, что Mercedes-AMG предлагает доплатить за звук V8, «За рулем» уже рассказывал.

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