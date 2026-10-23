Почему авто разных брендов могут постепенно стать похожими друг на друга
На форуме автомобильной индустрии «Для тех, кто рулит» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев затронул тему, которая касается не отдельных моделей, а будущего автобрендов в целом. С его точки зрения, машины все сильнее сближаются с гаджетами, и на этом фоне фирменные черты разных марок могут постепенно размываться.
«Возможно, мы действительно находимся на другом сломе и другом тренде. Он связан с тем, что машина потенциально может стать просто гаджетом, и тогда она начинает терять какие-то свои отличительные особенности», – отметил Царев.
Пример – интерьеры BMW и Mercedes-Benz. Передние панели у этих немецких машин, по словам Царева, отличаются лишь немного, хотя в обоих случаях используются два экрана.
Экраны, прошивки и бренды
С технической стороны, как он пояснил, многое сводится к программному обеспечению. Вот его формулировка: «Даже если мы возьмем сейчас не китайских производителей, а немецких: торпеда у BMW и Mercedes-Benz, да простят меня лояльные любители каждого из этих брендов, конечно, чуть-чуть отличаются, но в принципе и там, и там стоят два экрана. В принципе, это разные прошивки. Теоретически, с точки зрения IT, можно залить другую прошивку, и с точки зрения дизайна превратить одно в другое. И с этого момента, кроме шильдика, почти никакой разницы не получаете», – сказал он.
Правда, лояльность к известным маркам все еще влияет на выбор автомобиля. По мнению Царева, отчасти поэтому в Россию продолжают ввозить европейские, американские и японские машины, хотя китайские модели доступны.
Отдельно он остановился на приверженности брендам: «Мне кажется, что здесь важный аспект: скорее всего, почти все европейские, американские и японские машины, которые завозятся из-за границы, – это частично отголосок понятия лояльности к бренду. Все равно есть клиенты, которые остаются приверженцами каким-то маркам, и не все готовы или хотят сегодня переходить, условно говоря, на китайские машины. Это тоже просто надо учитывать».
О том, что Mercedes-AMG предлагает доплатить за звук V8, «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX