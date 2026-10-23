Больше не нужно ездить по салонам: цену на машину для вас выторгует ИИ

Эксперт Царев: ИИ-агенты станут новым игроком на авторынке

Автомобильный рынок ждет новый игрок – искусственный интеллект. Такой прогноз на стратегическом автомобильном форуме «Для тех, кто рулит» озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, выиграют от этого обе стороны: и те, кто покупает машину, и те, кто ее продает.

Уже в ближайшие три года, считает Царев, появятся ИИ-агенты, которые будут торговаться за автомобили между собой. Покупателю такой механизм помогает взять машину по разумной цене. Продавцу – не упустить обстоятельства, способные удешевить конкретный автомобиль в скором будущем.

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Есть и более отдаленный ориентир. Сбер прогнозирует: в 2030 году каждый второй россиянин начнет подбирать себе машину не с визита в салон, а с беседы с ИИ. Выезжать по выходным в шоурумы, чтобы уже потом выяснить, где предложение было выгоднее, людям попросту не понадобится – эту работу возьмет на себя ИИ-агент.

«Мы видим, как технологии делают рынок предсказуемым и справедливым. Искусственный интеллект уберет информационный шум и давление при выборе машины. Дилерам предстоит научиться продавать автомобили не только людям, но и нейросетям, которые объективно сравнивают комплектации и цены. Это непривычно, но это отличная возможность для прозрачного бизнеса и для покупателя выстроить честный и открытый диалог», – подчеркнул Царев.

О том, как проверить подержанную машину перед сделкой, «За рулем» уже рассказывал.

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