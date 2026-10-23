Откладывали на новую машину? С 2020 года ее цена выросла больше чем вдвое

Цены на новые автомобили в России с 2020 года выросли более чем на 100%

С 2020 года автомобильная инфляция в России в два раза опередила потребительскую. Такую оценку привел вице-президент «Т-Банка» Кирилл Григорьев на автомобильном форуме Сбера «Для тех, кто рулит» . «С 2020 года автомобильная инфляция, по нашей оценке, примерно в два раза опережает потребительскую», – заявил Григорьев.

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По сведениям «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,43 млн рублей в сентябре 2026-го - примерно на 104%. За сопоставимый период средняя инфляция по стране выросла примерно на 52%, следует из данных «Росстата».

За прошедшие шесть лет существенно выросла и ключевая ставка Банка России: с 4,25% годовых в конце 2020 года до 14% в октябре 2026-го.

«Высокая ставка не оказывает ключевого влияния на продажи, так как автопроизводители подстроились и стали сами субсидировать продажи», - отметил Григорьев.

Тем, кто устал копить на новую машину, «За рулем» уже рассказывал про заднеприводный хэтч с богатым оснащением, который стоит меньше миллиона.

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