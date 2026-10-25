Названы самые интересные автоновинки ноября

Роскошный Aurus, бюджетный Evolute: 8 главных автоновинок для России в ноябре

Финальный месяц осени 2026 года окажется щедрым на автомобильные дебюты в России. Разброс получился широким: компактные хетчбэки соседствуют с тяжелыми люксовыми седанами, а рядом с привычными моделями встают электрические и гибридные новинки.

Autonews.ru выбрал самое любопытное из ноябрьской программы. Кое-что уже доступно к заказу, другие машины доберутся до дилеров в считаные недели.

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Tenet, JAC и Evolute: старт продаж на носу

Самый доступный кроссовер российской марки Tenet получил полноприводную модификацию T4L. Продажи стартуют буквально на днях. К трем уже знакомым ездовым режимам («Эко», «Стандарт» и « Спорт») добавили внедорожные пресеты «4х4», «Снег» и «Грязь». Есть и возможность установки сертифицированного тягово-сцепного устройства: прицеп разрешено буксировать массой до 750 кг.

Tenet T4L

Рамный пикап JAC T8 Pro вернулся на российский рынок, причем в более богатой комплектации. В списке оснащения – двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, камеры кругового обзора, мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном и круиз-контроль. Правда, пока машина доступна только с механической коробкой, а моторов на выбор два.

JAC T8 Pro

Российская Evolute запустила выпуск электрического кроссовера i-Sky на заводе в Липецкой области.

Первые экземпляры уже приехали в дилерские центры.

В активе модели – камеры кругового обзора, панорамная крыша, климат-контроль и целый набор обогревов; на одной зарядке кроссовер проходит до 424 км.

Evolute i-Sky

Geely EX2, Tenet T9 и Wey V9X: электрика и гибриды

Хетчбэк Geely EX2 пополнит список «зеленых» новинок. Продажи начнутся со дня на день, и эта модель станет самым доступным электрокаром китайской марки в России. Запас хода у компактной машины – 395 км, а батарею до 80% получится пополнить за 21 минуту.

Geely EX2

Флагманский кроссовер Tenet T9 обзавелся семиместной версией.

Выбирать здесь не приходится: доступна одна комплектация «Ультра» – с беспроводной зарядкой, адаптивным круиз-контролем, двухзонным «климатом» и проекционным экраном.

Tenet T9

GWM открыла в России продажи полноразмерного Wey V9X. Это последовательный гибрид, которому прочат соперничество с Voyah Taishan и Zeekr X9. Шестиместный автомобиль способен пройти суммарно 1,2 тыс. км, а еще у него есть пневмоподвеска, управляемые задние колеса, полуавтономная система управления и множество водительских ассистентов.

Wey V9X

Avatr 7 и Aurus Senat: гибрид и люкс

Первый в России гибрид Avatr под индексом 7 поступит в продажу до конца осени.

Предложат две версии – с задним и полным приводом. Суммарный запас хода превышает 900 км.

Из оснащения стоит выделить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора с функцией «прозрачного» шасси, пневмоэлементы в подвеске и адаптивные амортизаторы.

Avatr 7

В тяжелом люксе тем временем открыт прием предварительных заказов на обновленный Aurus Senat. После рестайлинга седан изменился снаружи, получил более удобные кресла и новый экран мультимедийной системы. Задним пассажирам стало просторнее. Список опций расширили системами ночного видения и кругового обзора, а также контролем усталости водителя.

Aurus Senat

«За рулем» уже рассказывал, что в Москве начали испытания робота для зарядки электромобилей.

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