Российские автомарки продолжают укреплять позиции на рынке

В сентябре россияне потратили на новые легковые машины 417,5 млрд рублей

Специалисты «Газпромбанк Автолизинга» вместе с агентством « Автостат» подсчитали, сколько жители России оставили в автосалонах в первый месяц осени 2026 года. Получилось 417,5 млрд рублей. Относительно августа сумма выросла на 7,1% (тогда речь шла о 389,7 млрд рублей), а к сентябрю 2025-го прибавила 1,5% – годом ранее было 411,4 млрд рублей.

За девять месяцев нынешнего года финансовая емкость рынка достигла 3,32 трлн рублей. Прирост к тому же периоду 2025-го – 15,8%.

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Массовый и премиальный сегменты в цифрах

В массовом сегменте за сентябрь разошлось 111,4 тыс. новых машин – на 0,6% больше, чем год назад. В денежном выражении это 317,8 млрд рублей, плюс 2% к сентябрю 2025-го.

Из-за такой динамики доля массовых автомобилей в общих затратах поднялась с 75,7 до 76,1%.

Премиум вместе с люксом, наоборот, просел: 11,4 тыс. единиц (-5%) и 99,7 млрд рублей (-0,2%). Доля сегмента в финансовой емкости, соответственно, уменьшилась – с 24,3 до 23,9%.

Российские бренды впервые выше 30% затрат

Отечественные марки укрепляются на рынке не первый месяц. За сентябрь на них ушло 127,3 млрд рублей – почти вдвое больше, чем год назад (+96,9%). Доля в структуре затрат выросла с 15,7 до 30,5%, причем отметку в 30% она перешагнула впервые.

Первое место по деньгам все же осталось за марками из Китая – 40,2%. Правда, годом ранее было 51,9%, так что падение заметное. На новые «китайцы» в начале осени потратили 167,9 млрд рублей, это на 21,4% меньше, чем в сентябре 2025-го.

Японские бренды, кстати, тоже нарастили долю – с 8,3 до 11,4% (47,7 млрд рублей, +39,5%). А вот европейцы, корейцы и американцы сдали позиции: 14,1% → 12% (50,2 млрд рублей, -13,8%), 3,1% → 1,7% (7,2 млрд рублей, -43,2%) и 1,2% → 0,9% (3,7 млрд рублей, -25,9%) соответственно.

Если же смотреть на количество экземпляров, лидируют российские марки – 56 тыс. автомобилей. Следом идут китайские с 44,2 тыс. Остальные недотянули даже до 10 тыс. единиц, а вместе занимают меньше 20% продаж.

Кроссоверы, внедорожники и B-класс

Сегмент SUV остается самым востребованным: 89,8 тыс. проданных машин и 338,6 млрд рублей. В количественном выражении на него пришлось 73,1% рынка, в денежном – 81,1%. Год назад показатели были чуть выше: 73,8% и 81,5%.

У автомобилей B-класса – второго по популярности – значения, напротив, подросли. Доля в продажах увеличилась с 16,5 до 17,7%, в затратах – с 7,6 до 8,1%. Всего за месяц реализовали 21,8 тыс. таких машин на 33,8 млрд рублей.

На все прочие рыночные сегменты вместе пришлось меньше 3% – и по количеству, и по деньгам.

Комментарии экспертов рынка

«В сентябре было реализовано максимальное в 2026 году количество новых легковых машин за один месяц – 122,8 тыс. единиц. Несмотря на это, сумма потраченных на их покупку денег не смогла побить рекорд нынешнего года, установленный в июле (424 млрд рублей). Так, в сентябре затраты составили 417,5 млрд рублей. Во многом это связано со смещением спроса в сторону отечественных брендов, автомобили которых в среднем стоят дешевле китайских аналогов», – объясняет Дмитрий Ярыгин, руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ».

«Действительно, спрос на российском авторынке сместился в сторону отечественных марок, которые лидируют уже не первый месяц. В сентябре на их долю пришлось более 45% от общего объема продаж новых легковых машин. Между тем доля «китайцев» в прошлом месяце составила только 36%. Во многом это связано с выходом на рынок новых локальных брендов, автомобили которых созданы на базе китайских моделей. Ярким примером этого служат такие марки, как Tenet, Jeland, Evolute, Esteo, Volga. И эта тенденция в дальнейшем будет усиливаться за счет появления новых локальных брендов», – отмечает Николай Фомин, директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг».

О кроссовере, который набирает популярность в России и получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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