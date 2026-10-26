Научились делать: российские автодома начали конкурировать с заграничными

Эксперт Ачкасов: российские автодома стали конкурировать с импортными

Автоблогер и путешественник Артем Ачкасов прокомментировал сообщение Telegram-канала Baza: за последний год спрос на китайские автодома в России вырос на 300%. По его мнению, отечественные машины уже могут спорить с зарубежными вариантами.

Речь прежде всего идет о легких коммерческих автомобилях, которые выпускает завод ГАЗ. «Российские автодома несомненно составляют конкуренцию. В частности, это касается легких коммерческих автомобилей, производимых заводом ГАЗ. Уже создано большое количество вариантов таких автодомов. Чаще всего это переоборудованные машины на базе микроавтобусов «Соболь 4х4». Такие автомобили хорошо себя показывают на дальних маршрутах, имеют доступную ремонтную базу, к ним есть запчасти», – рассказал эксперт.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ачкасов связал рост интереса к китайским автодомам с общей экспансией китайских автомобилей. По его словам, китайские производители быстро реагируют на изменения рынка и так же стремительно дорабатывают свои автомобили. Все это повышает их конкурентоспособность.

Китайские кемперы и бездорожье

Туристическая инфраструктура России, правда, развивается медленнее. Именно поэтому кемперы из Китая, построенные на базе пикапа, могут проигрывать отечественным переоборудованным полноприводным фургонам, готовым к бездорожью. Также эксперт заметил, что такие автомобили более просторные и они смогут обеспечить максимальный комфорт в путешествии с семьей.

«Только что мои знакомые ездили в экспедицию в Афганистан. У них было два таких автодома на базе ГАЗ нового поколения, и они прекрасно прошли маршрут без каких-либо существенных замечаний», – рассказал Ачкасов.

Автотуризм сейчас активно развивается, отметил эксперт. Поэтому домов на колесах в ближайшее время станет еще больше.

О том, какие китайские новинки уже едут в Россию, «За рулем» рассказывал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!