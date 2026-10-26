Минпромторг расширил список иномарок для такси

Правительство России включило два кроссовера Haval в перечень машин для такси

Правительство России расширило список отечественных автомобилей, которые подходят под требования закона о локализации такси. В перечень вошли два кроссовера – Haval H3 и Haval Dargo. Обе модели выпускают в Тульской области, причем по полному производственному циклу. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном портале правовой информации.

Какие требования предъявляют к автомобилям такси

Обновленный список с учетом новых позиций Минпромторг выложит на своем сайте. Вообще, перечень машин, допущенных к работе в такси, может обновляться регулярно – по мере того, как на рынке появляются новые модели, отвечающие требованиям локализации.

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Правда, одного лишь факта сборки автомобиля в России для попадания в список недостаточно. Производителю нужно соответствовать целому ряду критериев. Среди них – наличие специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2025 года.

Есть и другие условия. Модель должна набрать минимум 1,5 тыс. баллов локализации, а объем инвестиций компании в российское производство за последние два года – составить не менее 10 млрд руб.

Сколько моделей уже допущено к работе в такси

До этого перечень расширяли в конце июля 2026 года. Тогда в него попали сразу шесть новых моделей, производство которых локализовано в России в рамках СПИК, – Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

На данный момент в списке автомобилей, допущенных к работе в такси, больше 30 моделей. Формирует его Минпромторг в рамках закона о локализации такси, который вступил в силу с 1 марта.

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