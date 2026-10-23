Вышел новый седан с ценой до миллиона — разбираемся, что за машина

Электроседан Jetta M6 стартовал в Китае. Цена базовой версии — 79,8 тысячи юаней

В Китае объявили старт продаж электрического седана Jetta M6, производство которого запущено на заводе FAW-Volkswagen.

Цена базовой версии 465 Pro оказалась даже меньше, чем анонсированная в момент запуска предзаказа – 79,8 тыс. юаней, это около 980 тыс. рублей. Топ-комплектация 555 Ultra обойдется в 99,8 тыс. юаней (примерно 1,23 млн рублей), а посередине есть еще 555 Max за 89,8 тыс. юаней.

Габариты машины – 4806 / 1868 / 1500 мм при колесной базе 2820 мм. Если сравнивать с актуальной фольксвагеновской Джеттой, китайская «электричка» заметно крупнее.

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Скорее, Jetta M6 метит в нишу Пассата: она несколько короче актуального В9, но вот по колесной базе недотягивает всего 51 мм. Объем багажника – 542 литра, а аэродинамический коэффициент Сх – всего 0,208. Платформа – оригинальная, с двумя вариантами мощности единственного электромотора на передней оси: базовая версия развивает 154 л.с. и 230 Нм., старшие – 197 л.с. и 260 Нм.

В первом варианте литий-железо-фосфатная батарея имеет емкость 42,9 кВт·ч, что дает запас хода 465 км – именно эта цифра «зашита» в индексе 465 Pro. До 100 км/ч такая Jetta M6 разгоняется за 8,3 секунды. Более мощные версии имеют батарею на 51,9 кВт·ч, с которой паспортный запас хода, как вы могли догадаться, вырастает до 555 км. А разгон до «сотки» сокращается до 6,8 секунды. Зарядка с 30 до 80% занимает 25 минут.

Топ-версия 555 Ultra имеет свою особенность: тут стоит система NOA (Navigate on Autopilot), которая, опираясь на данные навигатора, способна держаться в полосе, обгонять и поворачивать, следуя по маршруту. Отметим, что официальное представительство марки Jetta в РФ формально сохраняется, но поставок автомобилей, как и новых моделей, на ближайшее будущее не запланировано... Стрельнет в параимпорте?

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