Tenet T4L расширил свои возможности на дорогах

Бренд Tenet пополнил линейку кроссоверов T4L, добавив версию с полным приводом

Новинка дополнит уже представленную переднеприводную модификацию.

Отличие новой версии Tenet T4L – адаптивная система полного привода. Электроника в режиме реального времени отслеживает дорожную обстановку и при необходимости моментально подключает заднюю ось, перераспределяя крутящий момент между колесами. Это помогает сохранять устойчивость на мокром асфальте, снегу или грунте, повышая предсказуемость управления и общий уровень безопасности.

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Tenet T4L

К трем базовым режимам движения («Эко», «Стандарт», «Спорт») для полноприводной версии добавлены еще три: «4х4», «Снег» и «Грязь». Каждый алгоритм точно настраивает взаимодействие двигателя и трансмиссии под конкретные условия.

Под капотом новинки – турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7.

Пятиместный семейный кроссовер Tenet T4L создан для повседневных поездок и путешествий. Выразительный дизайн сочетается с просторным эргономичным салоном, а телематика упрощает взаимодействие с автомобилем. Багажное отделение объемом до 1500 литров вмещает все необходимое в дороге, а для расширения практических возможностей предусмотрена установка сертифицированного фаркопа с максимальной массой прицепа до 750 кг.

Производство полного цикла организовано на заводе холдинга «АГР» в Калуге. Кроссовер создан с учетом российских дорожных и климатических условий: кузов и скрытые полости обрабатываются воском, а днище дополнительно защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

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