В России изменились цены на популярный кроссовер Jaecoo: актуальный прайс

Jaecoo J7 подорожал в России на 7,6%: скидка 200 тыс. рублей отменена

В октябре Jaecoo пересмотрел прайс-лист на кроссовер J7 для российского рынка – прямая выгода из него пропала.

Речь идет о скидке в 200 тыс. рублей. До сих пор ее давали только на базовую переднеприводную комплектацию «Актив», и с ней машина обходилась в 2 649 000 рублей. Теперь такого бонуса в прайсе нет, так что минимальный ценник J7 поднялся до 2 849 000 рублей: плюс 200 тыс., или 7,6% к прежней сумме.

Jaecoo J7

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Остальные версии в обновленном прайс-листе выглядят так: «Актив» – 2 849 000 рублей, «Престиж» – 3 109 000, «Комфорт» – 3 259 000 и еще один «Престиж» – 3 409 000 рублей.

Под капотом у переднеприводных J7 стоит 1,6-литровый турбомотор на 150 сил, у полноприводных – его 186-сильная версия. Коробка в обоих случаях одна и та же: 7+ступенчатый робот. На разгон с места до сотни уходит от 9,0 до 9,7 секунды – зависит от модификации.

Даже в «Активе» список оснащения выглядит внушительно: 18-дюймовые литые диски, полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль с отдельными дефлекторами для второго ряда, мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 13,2 дюйма и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, шесть аудиодинамиков, зеркала с электрорегулировкой, обогревом и повторителями поворотов, камера заднего вида, задние датчики парковки и круиз-контроль. Есть и «зимний» пакет – с обогревом передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Интерьер Jaecoo J7

Кстати, с флагманским J8 в октябре получилось наоборот. Цены на него не трогали, зато топовая комплектация «Престиж+» стала доступнее: теперь за нее дают прямую выгоду в 100 тыс. рублей.

О том, сколько сейчас просят за другие китайские кроссоверы в России, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!