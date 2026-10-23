Продажи новых мотоциклов в России бьют рекорды: свежая статистика

«Автостат»: за 9 месяцев 2026 года в России продано 51 595 новых мотоциклов

Российский рынок новых мотоциклов третий год кряду обновляет максимумы. По данным АО «ППК», которые приводит агентство « Автостат», в 2024-м продали 43 тыс. новых мотоциклов, в 2025-м – 51 тыс., а за январь – сентябрь 2026-го – уже 51 595 единиц. Иными словами, за девять месяцев рынок перекрыл весь прошлогодний результат; последний квартал только увеличит отрыв.

Сентябрь добавил 4121 новый мотоцикл. Относительно того же месяца 2025 года прирост составил 2,3%. В агентстве отмечают: положительная динамика держится восьмой месяц подряд, начиная с февраля.

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Более 40% сентябрьских продаж новой мототехники обеспечили пять марок. Первое место – у Regulmoto (625 шт.). Далее с заметным разрывом идут Motoland (369 шт.), Voge (277 шт.) и Racer (270 шт.), а замыкает пятерку Sharmax (161 шт.).

В модельном зачете лидерство сохранил Motoland XF300 – 327 мотоциклов за сентябрь. Следом расположились Racer RC 300 (122 шт.), Voge CU (113 шт.), Regulmoto GTO (85 шт.) и Regulmoto Sport (73 шт.).

О том, какие причины сдерживают рост российского авторынка, «За рулем» подробно разбирался.

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