Fiat Pandina Tributo Autobianchi: почему спецверсия спасает целую марку

Fiat представил топовую версию Pandina, посвященную Autobianchi Y10

Итальянский автопроизводитель Fiat официально отметил 30-летие с момента прекращения выпуска Autobianchi Y10, представив специальную версию Pandina Tributo Autobianchi. Премьера состоялась 22 октября 2026 года.

История вопроса

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Autobianchi Y10 был представлен в 1985 году на платформе, производной от Fiat Panda. Производство модели завершилось в 1995 году – дальше автомобиль продолжил жизнь уже под именем Lancia Y. С тех пор марка Autobianchi не использовалась.

Новая Pandina Tributo Autobianchi призвана продолжить наследие Y10 в двух смыслах. Как современная интерпретация культовой модели она цитирует множество дизайнерских решений оригинала: эксклюзивную окраску кузова Platino (в одноцветном или двухцветном исполнении с контрастной черной крышей и задней дверью), черные корпуса зеркал и элементы защиты днища, а также специальные надписи «Tributo Autobianchi» на боковинах.

Fiat Pandina Tributo Autobianchi

Дополняют образ 15-дюймовые легкосплавные диски с полированной поверхностью и особая отделка интерьера в светлых песочных тонах: логотипы Autobianchi на подголовниках, клетчатый узор на сиденьях, передняя панель в цвете Platino, логотипы в приборной панели и на приветственном экране мультимедиа, специальные коврики и декоративные элементы.

Техника и цены

Под капотом – мягкий гибрид: 1-литровый трехцилиндровый двигатель мощностью 65 л.с. и 92 Н.м крутящего момента в паре с 6+ступенчатой механической коробкой передач. Этот тип гибрида не может двигаться на чисто электрической тяге. Электромотор выполняет вспомогательные функции.

По предварительной информации, Pandina Tributo Autobianchi будет продаваться исключительно в Италии, старт – в декабре 2026 года. При покупке по специальной программе финансирования цена в рамках стартовой акции составит от 15 400 евро, обычная розничная цена – 20 250 евро.

Вторая миссия: защита прав на марку

Помимо роли топовой версии у Pandina Tributo Autobianchi есть и вторая задача. Поскольку концерн Stellantis как правообладатель не использовал марку Autobianchi 30 лет, существовал риск, что итальянское государство в рамках стратегии «Made in Italy» заберет себе права на нее. Выпуском этой версии Stellantis фактически опередил такой сценарий.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!