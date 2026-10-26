Почему езда на зимней резине по теплой дороге опасна?

Дмитрий Попов: скорость при вождении должна меняться в зависимости от погоды

Назвать точный день, когда все водители переобуются, не получится – такого прогноза просто не существует. А значит, в переходный период неприятных ситуаций на дороге не избежать. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Всегда будет переходный период, в течение которого будут наступать более теплые или более холодные времена. Люди на летних колесах могут оказаться на холодной дороге, а люди с зимними колесами – на теплой дороге», – отметил эксперт.

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Опаснее всего, по его словам, ездить на зимней резине по прогретому асфальту – как раз тогда и случаются «дни жестянщика» с массовыми ДТП. Хотя причиной аварий чаще становятся нарушения правил дорожного движения, а не сама резина, считает Попов. И при выборе скорости он призвал смотреть не только на состояние машины, но и на метеоусловия.

«Скорость нужно делать меньше, а дистанцию – больше. Если утром заморозки и есть возможность подождать, стоит дождаться, пока прогреются асфальт и колеса», – заключил специалист.

Кстати, о требованиях к шинам напомнил зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев. По действующим нормам при движении по заснеженной или обледеневшей дороге остаточная глубина протектора зимних шин должна быть более 4 мм. Если она составляет 4 мм и меньше, пользоваться автомобилем запрещено. За нарушение владельцу могут выдать предупреждение или назначить штраф в размере 500 рублей, уточнил зампред комитета.

О том, когда всесезонные шины выручают, а когда подводят, «За рулем» уже рассказывал.

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