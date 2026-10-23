Полный привод, турбомотор и цена 4,45 млн рублей — изучаем конкурентов Tenet T9

Семиместный Tenet T9 вышел на рынок: среди конкурентов Jetour X90 Plus и Soueast S09

В России начались продажи трехрядной версии кроссовера Tenet T9 с салоном по схеме 2+3+2.

Новинка является локализованным вариантом Chery Tiggo 9, оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом и безальтернативным полным приводом. Автомобиль предлагается в единственной комплектации «Ультра» по цене 4 449 000 рублей.

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Tenet T9

При габаритах 4810×1925×1741 мм и колесной базе 2800 мм объем багажника варьируется от 200 до 2065 литров.

В ценовом диапазоне от 4 до 5 млн рублей у T9 немало соперников с аналогичной семиместной конфигурацией и полным приводом. Прежде всего это одноплатформенный Jetour X90 Plus, который при более скромном моторе на 197 л.с. стоит дешевле – 4 199 000 рублей. Его обновленная версия Soueast S09 в комплектации «Премиум» оценена в 4 099 000 рублей при той же отдаче двигателя.

Москвич M90, созданный на базе MG RX9, заметно крупнее конкурентов и предлагает 200 л.с. за 4 199 000 рублей. Changan CS95 New с двигателем на 226 л.с. обойдется в 4 859 900 рублей, а самый габаритный участник – GAC GS8 в семиместном исполнении GT – стоит 4 949 000 рублей при мощности 231 л.с.

Любопытный вариант – рамный Haval H9 за 4 799 000 рублей, который хоть и не является прямым кроссоверным конкурентом (это внедорожник), предлагает семь мест и полный привод с мотором на 218 л.с.

Наконец, внутри самого бренда T9 конкурирует с более доступным семиместным Tenet T8, чья полноприводная версия стоит от 3 630 000 до 3 885 000 рублей, пусть и уступает флагману в размерах.

О другой новинке Tenet – кроссовере T4L, получившем полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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