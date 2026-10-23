Завод по выпуску Evolute и Voyah преобразуют в индустриальный парк

В периметре завода «Моторинвест» появится новый индустриальный парк

Площадь в 45 га в периметре « Моторинвеста» под Липецком будет отведена под выпуск автокомпонентов для электромобилей.

Концепцию уже утвердили Минпромторг России и министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области. Новый индустриальный парк станет базой для предприятий машиностроения, выпуска автокомпонентов и смежных отраслей, сообщила пресс-служба губернатора региона. Инфраструктура парка должна обеспечить быстрый запуск новых проектов в содействии с существующим автопроизводством.

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«Моторинвест» представит резидентам земельные участки, обеспечит инфраструктуру, инженерные сети и систему управления парком. Размещенные в парке компании будут освобождаться от налога на имущество сроком на 7 лет, а при соблюдении ряда условий – и от транспортного налога.

Напомним, «Моторинвест» ведет сборку электрических и гибридных моделей Voyah и Evolute. Три модели Evolute (в оригинале – Dongfeng) уже производятся по полному циклу – гибридный i-Space и «электрички» i-Joy и i-Sky.

Последний перезапустился в новом поколении совсем недавно – «За рулем» про это рассказывал.