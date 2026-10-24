Вазовская «четверка» с длинной кормой — для чего ее сделали?

Появились снимки редкого санитарного авто на базе ВАЗ-2104 — Zastava Lada Sanitet

В Сети появились фотографии редкого варианта универсала ВАЗ-2104 с удлиненной задней частью.

Прототип построен по принципу увеличения заднего свеса: колесная база тут стандартная жигулевская, а багажное отделение – более вместительное. Фотоснимки автомобиля выложил телеграм-канал eternal search. Месяцем ранее этот же источник публиковал серию постов под общим названием « Ангары НАМИ», где прототип уже «светился». Эти фото, включая и удлиненную «четверку», датированы 2004 годом.

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Автор публикации рассказывает, что машина числилась за НАМИ и по базам проходила как обычная ВАЗ-2104 1990 года выпуска. На самом же деле это – санитарный Zastava Lada Sanitet, изготовленный в Югославии. Предполагается, что в московский институт прототип был направлен для прохождения испытаний, но в силу геополитических причин так остался в Москве. В НАМИ экспериментальная Zastava работала техничкой, пока не была списана...

Ранее «За рулем» рассказал про уникальные фото прототипов Москвич.