Changan UNI-Z: купеобразный кроссовер, который работает на АИ-92

Паркетник Changan UNI-Z получил турбомотор 147 л.с. и подготовку к нашему климату

Компания Changan выводит на российский рынок новый городской кроссовер UNI-Z.

Модель с купеобразным силуэтом сочетает выразительный дизайн с практичным салоном и турбированным двигателем семейства Blue Core, что делает ее удобной как в городском потоке, так и на трассе.

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Спортивный облик построен на сложной пластике кузова: резкие выштамповки и глянцевые черные акценты создают игру света и тени, а безрамочная решетка радиатора в виде параметрической матрицы плавно переходит в светодиодные фары.

Покатая крыша с «парящими» задними стойками, раздвоенный спойлер и диски до 20 дюймов завершают образ.

Длина автомобиля – 4718 мм, ширина – 1880 мм, колесная база – 2780 мм, клиренс – 179 мм. Багажник вмещает 638 литров, а при сложенных в пропорции 40:60 спинках второго ряда объем вырастает до 1425 литров; под фальшполом есть органайзер и компактное запасное колесо.

Динамику обеспечивает новый турбомотор объемом 1,5 литра, который работает на АИ-92, выдает 147 л.с. В паре с ним трудится семиступенчатая роботизированная коробка. Расход топлива по циклу CLTC – 7,4 литра на 100 км.

Центральное место в салоне занимает 14,6-дюймовый экран мультимедиа, вынесенный вперед относительно цифровой приборной панели. Система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, навигацию, онлайн-сервисы и управление жестами. В зависимости от версии доступны панорамная крыша с люком, вентиляция передних сидений, аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводная зарядка смартфона.

Водителю помогают адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон и предупреждение об опасности при открытии двери. В салоне – до шести подушек безопасности и встроенный видеорегистратор.

К российскому климату модель адаптирована уже в базовой версии: подогрев руля, лобового стекла, передних сидений и подушек заднего ряда, дистанционный запуск двигателя и бачок омывателя на 5 литров. Кузовные панели и проемы дверей оцинкованы, колесные арки закрыты пластиковыми подкрылками.

Комплектации, цены и сроки начала продаж Changan UNI-Z будут объявлены дополнительно.

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