Машина в кредит все чаще не по карману россиянам: в чем причина?

ОКБ: в сентябре 2026 года выдачи автокредитов упали на 14% год к году

Автокредитование в России идет на спад, и до конца 2026 года он, по прогнозам ОКБ, только усилится. Высокая ключевая ставка, ужесточение политики ЦБ и завершение программ льготного автокредитования – вот три причины, которые называют аналитики.

Свежая статистика это подтверждает: сентябрьские выдачи оказались слабее августовских, а в годовом выражении просадка исчисляется двузначными числами. Причем рост продаж машин, зафиксированный в сентябре, объемов автокредитования не увеличил – на это прямо указывают в ОКБ.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

За сентябрь 2026 года банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 млрд руб. Относительно августа оба показателя просели на 2%. В годовом сравнении падение резче: число займов уменьшилось на 14%, их денежный объем – на 10%. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

На новые автомобили пришлось 68% выдач и столько же – 68% – от совокупного объема. Годом ранее расклад был иным: 71% по количеству и 74% по деньгам.

Средний размер кредита в сентябре на новую машину составил 1,6 млн руб., на автомобиль с пробегом – 1,5 млн руб. За месяц значения не сдвинулись.

Июль-сентябрь принесли 332,38 тыс. автокредитов на 527,24 млрд руб. Относительно третьего квартала 2025 года количество выдач снизилось на 8%, объем – на 1%. Зато ко второму кварталу 2026-го виден прирост: число кредитов больше на 1%, сумма – на 3%.

За девять месяцев банки оформили 910,19 тыс. автокредитов на 1,42 трлн руб. В годовом выражении количество выросло на 6%, объем – на 21%.

Однако сравнение с январем-сентябрем 2024 года показывает, насколько рынок откатился назад: выдач меньше на 34%, денег – на 31%. Иными словами, нынешние проценты роста лишь частично отыгрывают прежний провал.

Что мешает заемщикам

Директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов обратил внимание на парадокс: продажи автомобилей в сентябре выросли, а объемы автокредитования – нет. Дорогие машины и высокая ключевая ставка отсекают от рыночных кредитов большинство заемщиков.

«Автокредиты остаются востребованным инструментом для покупки машины, особенно при наличии субсидий от банков или автопроизводителей. Однако ключевая ставка удерживает проценты по рыночным кредитам на высоком уровне, что в сочетании с ростом цен на автомобили делает их доступными лишь для узкого круга заемщиков – граждан с высокими доходами и низкой долговой нагрузкой», – пояснил Филиппов.

Проще говоря, субсидированные программы пока держат спрос, а обычный рыночный кредит с высоким процентом большинству уже не по карману.

Лимиты ЦБ и отмена льгот

Добавит давления и политика регулятора. С октября 2026 года действуют ужесточенные макропруденциальные лимиты Банка России: доля кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50% ограничена 20% вместо прежних 25%, а для клиентов с нагрузкой выше 80% – 1%.

Еще один фактор – господдержка. С октября приостановлены программы льготного автокредитования и лизинга: бюджет, выделенный на 2026 год, исчерпан.

Собственные программы субсидирования от автопроизводителей и дилеров, по оценке Филиппова, полностью заменить господдержку не смогут. Отсюда и прогноз: в четвертом квартале рынок автокредитования ждет заметное сокращение.

География

По объему выдач в сентябре первое место у Москвы, хотя разрыв с Подмосковьем минимален. В столице оформили 7,75 тыс. кредитов на 16,30 млрд руб., прибавив 2% и по количеству, и по сумме к августу.

В Московской области выдали 7,45 тыс. кредитов на 14,21 млрд руб. – оба показателя просели на 3%. Санкт-Петербург записал на свой счет 5,27 тыс. кредитов на 9,74 млрд руб.: выдач стало меньше на 2%, а объем остался прежним. В Татарстане – 6,36 тыс. кредитов на 9,34 млрд руб. (плюс 4% по количеству и 3% по объему), в Краснодарском крае – 4,12 тыс. кредитов на 6,78 млрд руб. (количество выросло на 2%, сумма не изменилась).

Самый крупный средний чек зафиксирован в Чеченской Республике – 2,21 млн руб. Следом идут Москва (2,1 млн руб.) и Магаданская область (1,95 млн руб.).

По итогам девяти месяцев чаще всего автокредиты на тысячу жителей брали в Удмуртии и Татарстане – 12 и 11 соответственно. А в Дагестане, Чечне и Ингушетии показатель не дотянул и до одного кредита на тысячу человек.

О том, почему россияне все чаще покупают машины в долг, «За рулем» уже уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL