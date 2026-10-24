Представлен очень удобный и экономичный транспорт для города: подробности

Telufu GT5: электрический трицикл с мотором в ступице и запасом хода 250 км

Компания Telufu, работающая в китайском городе Линьи (провинция Шаньдун), начала продажи нестандартного электрического трицикла под названием GT5.

Компоновка у машины перевернутая: два колеса стоят впереди, как у обычной легковушки, а единственное заднее сделали заметно шире – в его ступицу и встроили электромотор. Дверей всего две, зато снаружи есть пара стандартных фар и внушительные по размеру зеркала.

Telufu GT5

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Внутри все сделано по автомобильным лекалам, хотя без одного серьезного отличия не обошлось. На переднем ряду предусмотрено единственное кресло, а рулевую колонку разместили ровно по центру передней панели. Перед водителем – цифровая приборка, умеющая работать как бортовой компьютер, камера заднего вида и привычный руль с усеченным нижним сектором и джойстиками для управления медиаменю.

Передачи переключаются поворотной шайбой. На центральной консоли, в свою очередь, расположились шайбы климатической системы. А вот пассажира сзади посадить не выйдет: эту зону практичнее использовать как багажник.

Силовой агрегат – 10-сильный электромотор, разгоняющий трицикл до 70 км/ч. Тяговой батареи хватает примерно на 250 км пробега, причем заряжать ее разрешено от обычной розетки на 220 В; полный цикл занимает около 8 часов.

За GT5 в Китае и Бразилии просят сумму, эквивалентную 360 тысячам рублей.

О другом необычном автомобиле, который можно встретить в продаже в России, «За рулем» уже рассказывал.

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