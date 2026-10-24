Звук V8 за доплату: Mercedes начал продавать имитацию работы двигателя как опцию

Mercedes представил электрический кроссовер AMG GT с имитацией звука двигателя

Mercedes показал новый внедорожник AMG GT – полностью электрический. Как и у других мощных электрокаров, у него есть имитация звука двигателя. Однако, как выяснило The Drive, за звук V8 придется доплачивать, и доступен он лишь в топовых версиях GT 55 и GT 63. Базовая версия GT 53 воспроизводит звук шестицилиндрового AMG.

Сам производитель говорит, что AMG FORCE Sport+ опирается не на синтез, а на тщательно записанные эталонные звуки. Их записали в ходе более чем 100 измерений, задействовав 16 микрофонов и такие автомобили, как Mercedes-AMG GT R (C 190).

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Подстраивается озвучка и под дорожную ситуацию, и под стиль вождения: учитываются ускорение, переключение передач. Так у Mercedes получаются максимально аутентичные искусственные звуки двигателя.

The Drive называет нецелесообразным решение лишить базовую версию AMG GT имитации звука V8. Понятно, что покупатель такого автомобиля смотрит не только на акустическое сопровождение. И все же искусственное ограничение функции, доступной лишь в более дорогих модификациях, выглядит как минимум странно – по мнению издания, это говорит об излишне жестком подходе к формированию эксклюзивности.

Между прочим, плата за дополнительные опции – не первый случай в истории. BMW уже вводила платные ежемесячные подписки на обогрев руля и сидений, систему предупреждения о дорожных камерах, ассистента вождения и другие услуги. Вскоре от этой идеи отказались: покупатели отреагировали резко негативно.

О том, почему Mercedes и BMW становятся всё больше похожи друг на друга, «За рулем» уже рассказывал.

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