Семейный кроссовер прибавил характера: Skoda Kodiaq получил особую версию

Skoda Kodiaq получил гибрид и версию Laurin ＆ Klement в честь 10-летнего юбилея

Десять лет назад Skoda вывела на рынок Kodiaq – за это время кроссовер разошелся тиражом 1,2 миллиона экземпляров, а география продаж охватила 70 стран. Круглая дата стала поводом сразу для двух обновлений: вторая генерация получила роскошную комплектацию Laurin & Klement, а подзаряжаемый гибрид заметно прибавил в отдаче.

Впервые имя Laurin & Klement появилось еще на машинах первого поколения – теперь эта версия вернулась. Узнать ее снаружи несложно: серебристые рейлинги, бамперы и накладки на порогах окрашены в цвет кузова вместо привычного черного пластика, а на передних крыльях красуются эмблемы L&K.

Skoda Kodiaq

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Что до оснащения, то матричные фары и эксклюзивные 19-дюймовые легкосплавные диски, сделанные специально для этой модификации, идут уже в базе. За доплату предлагают панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль.

Салон отделан кожей, разбавленной черными глянцевыми вставками и алюминиевыми акцентами. Передние кресла умеют массировать спину, причем в списке оборудования числятся трехзонный климат-контроль, аудиосистема Canton, камеры кругового обзора и мониторинг слепых зон.

Параллельно чехи поработали над подзаряжаемой гибридной версией: ее отдача выросла с 204 до 272 л.с. Слагаемые успеха – форсировка 1,5-литрового турбомотора TSI со 150 до 177 л.с., более мощный электромотор на 117 л.с. и перепрошивка блока управления.

Интерьер Skoda Kodiaq

Емкость тяговой батареи осталась прежней – 25,7 кВт·ч, из которых 19,7 кВт·ч полезных. Такого запаса хватает более чем на 100 км пробега в чисто электрическом режиме, быстрая зарядка постоянным током поддерживается при мощности до 50 кВт. Привод, правда, только передний.

О кроссовере, который также готовится к выходу в полноприводной версии, «За рулем» уже рассказывал.

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