Совершенно новая экономичная Jetta вышла на рынок с ценой ниже миллиона рублей

FAW-Volkswagen вывел на рынок Китая седан Jetta M6 с ценой от 975 тысяч рублей

Совместное предприятие FAW- Volkswagen 22 октября 2026 года официально представило в Китае полностью электрический седан Jetta M6. Базовая версия обойдется покупателям в 79,8 тыс. юаней – по действующему курсу это около 975 тыс. рублей.

Jetta M6

Всего предусмотрено три исполнения. За те же 79,8 тыс. юаней (975 тыс. рублей) предлагается 465 Pro, способная проехать на одной зарядке до 465 км. Исполнение 555 Max оценено в 89,8 тыс. юаней, то есть примерно в 1,1 млн рублей, а максимальная комплектация 555 Ultra стоит 99,8 тыс. юаней (1,22 млн рублей). У обеих старших версий запас хода заявлен на уровне 555 км.

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Привод – только передний. Электромотор существует в двух вариантах отдачи: 152 л.с. и 230 Нм либо 195 л.с. и 260 Нм. Более мощная машина ускоряется до сотни за 6,8 с, базовая – за 8,3 с. Тяговая батарея здесь литий-железо-фосфатная; на быстрой зарядке ее удается пополнить с 30 до 80% всего за 25 минут.

Над внешностью работала смешанная китайско-немецкая команда. Длина седана – 4806 мм, колесная база – 2820 мм. Палитра кузова насчитывает шесть цветов, а колесные диски можно заказать на 17 или 18 дюймов.

Интерьер Jetta M6

Что до начинки салона, здесь установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей высокого разрешения. Плюс набор систем помощи водителю: они умеют вести автомобиль по трассе с выполнением маневров, а еще в списке есть функция автоматической парковки.

О другом доступном варианте транспорта для города «За рулем» уже рассказывал.

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