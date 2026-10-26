Лучший кроссовер этого года начали продавать в России: известны цены

Subaru Crosstrek предлагается под заказ в России с ценами от 3,73 млн рублей

Кроссовер, который нормально чувствует себя и в городе, и на легком бездорожье, – это про Subaru Crosstrek. Поставки машины в Россию идут по параллельному импорту, в том числе под заказ, а нижняя планка цены начинается с 3,7 млн рублей.

Subaru Crosstrek

Самарская компания готова привезти под заказ новый Crosstrek 2024-2025 годов выпуска за 3 730 000 рублей, причем цвет кузова клиент выбирает из четырех вариантов. Три машины из предложения идут в комплектации Base, еще одна – в исполнении Premium.

Судя по фотографиям в объявлении, у всех экземпляров есть мультимедийная система Starlink с вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 11,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, кожаная обивка сидений, 17-дюймовые литые диски и камера заднего вида.

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В оснащение входят также премиальная аудиосистема Bose, порты USB-A и USB-C, полностью светодиодная оптика, подогрев передних сидений и зеркал, электрорегулировки передних сидений, люк в крыше, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и другие опции.

Интерьер Subaru Crosstrek

География поставок заметно расширяет ценовой коридор. В Красноярске аналогичный новый Crosstrek предлагают привезти под заказ за 3 890 000 рублей, во Владивостоке – за 4 000 000, в Перми – за 4 250 000. Крупный дилер в Екатеринбурге, который возит новые Subaru в массовом порядке и уплачивает коммерческий утильсбор, оценил такой кроссовер в 4 830 000 рублей.

Машину 2023 года выпуска можно забрать из наличия в Волгограде за 4 350 000 рублей. Зато экземпляры 2025-2026 годов у больших дилеров стоят на порядок дороже: в Самаре за новые Crosstrek просят от 5 578 000 рублей, в Москве – от 5 650 000, в Иркутске – от 5 680 000, в Екатеринбурге – от 5 740 000.

По технике все перечисленные автомобили идентичны. В Россию «Кросстреки» привозят только с одной связкой агрегатов: 2,0-литровый горизонтально-оппозитный двигатель мощностью 150 л. с. (197 Нм), клиноцепной вариатор Lineartronic и постоянный полный привод.

Есть и еще одна деталь: Crosstrek признали лучшим новым автомобилем сегмента кроссоверов и внедорожников, который можно купить в 2026 году. Вывод сделали эксперты организации Consumer Reports, изучив надежность таких машин и то, насколько довольны ими владельцы.

О том, как в России продаются привезенные из-за рубежа машины, «За рулем» уже рассказывал.

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