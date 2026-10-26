В России изменились цены на популярный экономичный кроссовер Geely

Geely EX5 подорожал на 180-270 тысяч рублей в РФ: новые цены версий Pro и Max

Электрический кроссовер Geely EX5 в России стал дороже. В октябре компания переписала прайс-лист, а заодно убрала «специальную выгоду» – скидку, которая раньше действовала при покупке обеих комплектаций. Мониторинг цен бренда, проведенный «Автоновостями дня», показывает: с учетом всех правок машина прибавила от 180 до 270 тыс. рублей.

Geely EX5

Прайсовые цифры выросли на 130-220 тыс. рублей. Базовая «Про» теперь оценивается в 4 299 990 рублей – плюс 130 тыс., или 3,12%. За топовый «Макс» просят 4 699 990 рублей: прибавка 220 тыс. рублей, то есть 4,91%.

Дальше вступает второй фактор – исчезновение «специальной выгоды» размером 50 тыс. рублей. Из-за нее реальное подорожание получилось больше, чем видно по одному прайс-листу: «Про» в сумме прибавила 180 тыс. рублей, «Макс» – все 270 тыс.

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В относительных величинах разброс составляет 4,4-6,1%. Причем чем дороже версия, тем заметнее итоговая прибавка в рублях.

Технически кроссовер построен на модульной платформе GEA – ее в Geely разрабатывали именно под электромобили.

Движет машину силовая установка типа «11 в 1». Электромотор с пиковой мощностью 218 л. с. вращает передние колеса; с места до сотни EX5 ускоряется за 6,9 секунды.

Что входит в комплектацию «Про»

Начальная версия укомплектована вполне достойно: 18-дюймовые литые диски, заводская тонировка задних стекол, бесключевой доступ, руль с кожаной отделкой и мультифункцией, полностью светодиодная оптика и скрытые дверные ручки с электроприводом.

Внутри – мультимедийный комплекс с 15,4-дюймовым сенсорным дисплеем, климат– и круиз-контроль, система кругового обзора на 360°, задние датчики парковки, аудиосистема на 6 динамиков, датчики дождя и света. Водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях.

Интерьер Geely EX5

Отдельного упоминания заслуживает «зимний» пакет. В него включены подогревы всех сидений, руля, заднего стекла, форсунок стеклоомывателя, зоны покоя передних стеклоочистителей и боковых зеркал – их тоже оснастили электроприводом и механизмом складывания.

Оснащение топовой версии «Макс»

Снаружи «Макс» отличают 19-дюймовые диски. В салоне добавились премиальная акустика Flyme Sound с 16 динамиками, включая сабвуфер, система интеллектуального управления дальним светом фар, панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, атмосферная подсветка интерьера и проекционный дисплей. Круиз-контроль здесь адаптивный.

Передние сиденья получили вентиляцию и массаж с шестью программами, а у водительского появилась функция памяти настроек.

Плюс расширенный комплекс систем активной безопасности: предотвращение фронтального столкновения, контроль полосы, распознавание дорожных знаков и другие функции.

О том, как в России набирает популярность кроссовер Geely EX, «За рулем» уже рассказывал.

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