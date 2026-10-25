Toyota отзывает больше 100 тысяч новеньких Land Cruiser

Toyota Land Cruiser попал под отзывную кампанию из-за вероятности утечек топлива

Компания Toyota запустила масштабный отзыв гибридных внедорожников Land Cruiser, выпущенных с 2024 года по настоящий момент.

В кампанию попали 105 794 машины, по которым есть подозрение на некорректное соединение топливопровода, которое может вызывать утечку топлива и повысить риск возгорания. Об официальном отзыве Toyota сообщила в Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) в США, однако указывается, что не все потенциально опасные машины были реализованы на североамериканском рынке.

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Суть проблемы: на бензобаке у гибридных «кузаков» есть пластиковый патрубок, соединяющийся с металлической трубкой, которая подает топливо к мотору. Две детали соединяет фиксирующий зажим, но если он по какой-то причине снят или утерян, есть вероятность утечки. Решать будут так: либо ставить дополнительный хомут, либо менять саму пластиковую трубку – и при необходимости добавлять хомут.

Для бесплатного визита к дилеру все владельцы получат уведомление от Тойоты до 13 декабря, сообщают СМИ в Штатах, где отзывных машин больше всего. Как проверить, попадает ли под отзыв «параллельный» Land Cruiser в России, источник, разумеется, не сообщает. Но напомним, что в РФ Toyota сохраняет сервисную сеть и обслуживает, в том числе, и машины, ввезенные по параимпорту.

Ранее «За рулем» рассказал, что столь же масштабный «пожароопасный» отзыв настиг недавно Hyundai Genesis.