900 сил и тираж десять штук: представлен крутой пикап на базе Гелендвагена

Brabus представил пикап P 900 Rocket Edition на базе Mercedes-AMG G 63 W465

Немецкая компания Brabus показала P 900 Rocket Edition – пикап, построенный на базе Mercedes-AMG G 63 поколения W465. Всего таких машин будет десять. В Германии за одну просят 847 тысяч евро (76,4 млн рублей).

Чтобы получить грузовой вариант, кузов внедорожника удлинили на 50 см; теперь общая длина составляет 5,38 м. За четырехдверной кабиной появилась платформа с углепластиковыми бортами и настилом из тика. По бокам разместили два запираемых водонепроницаемых отсека для хранения вещей.

Снаружи машина выделяется расширением Widestar и большим количеством углепластиковых элементов. Кованые колеса – 24 дюйма. Регулируемая подвеска умеет уменьшать дорожный просвет примерно на 45 мм.

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В салоне – черная кожа и алькантара с красными акцентами. Часть декора и органов управления сделана из карбона. Задним пассажирам полагается потолочный дисплей: он показывает дополнительную информацию, включая скорость и перегрузки.

Штатный 4,0-литровый V8 с двумя турбинами заменен модернизированным агрегатом объемом 4,5 л. У него более производительные турбины, оригинальный коленчатый вал и измененная выпускная система. Отдача – 900 л.с. и 1250 Нм, но электроника ограничивает момент до 1050 Нм, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию.

Коробка передач и привод остались штатными: девятиступенчатый автомат и постоянный полный привод. До 100 км/ч пикап ускоряется за 3,7 секунды, максимальная скорость – 280 км/ч.

Даже с грузовой платформой P 900 Rocket Edition ориентирован прежде всего на роскошь и динамику. При цене 847 тысяч евро и тираже десять машин он возглавит список самых эксклюзивных и дорогих проектов Brabus на базе G-Class.

Про другой премиальный автомобиль, который получит особую версию для первых покупателей, «За рулем» уже рассказывал.

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