Рама, дизель, полный привод — в России начали продавать новый внедорожник
Продажи Chery Rely R08 стартовали в России. Речь о пикапе, и одна из машин уже есть в наличии – в Краснодаре. Один из дилеров предлагает автомобиль за 4,3 млн рублей. На заказ будет дешевле – от 3,1 млн рублей.
Под капотом – 2,3-литровый дизель Dongfeng с турбонаддувом, отдача 163 л.с. Крутящий момент доходит до 420 Нм, помогает мотору восьмиступенчатый гидротрансформатор. Привод, что немаловажно для такого класса, полный.
Внутри салон не выглядит спартанским: центральный экран диагональю 15,6 дюйма, цифровая приборная панель. На центральном тоннеле предусмотрели две площадки под смартфон, рычаг коробки передач, несколько подстаканников и круглый селектор выбора режимов движения.
Цены в Китае начинаются от 88,8 тысячи юаней – это примерно 1,070 млн рублей. Правда, у нас ситуация любопытная: Chery формально на российском рынке остается, зато новые модели выводить перестала.
О том, как полный привод меняет характер машины, «За рулем» уже рассказывал.
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