Китайские бренды забрали почти шестую часть авторынка Европы

Эксперт Целиков: доля китайских марок на авторынке Европы выросла до 15,8%

Китайские автопроизводители заняли в сентябре 15,8% европейского рынка новых легковых машин. Годом ранее было 9,8% – за двенадцать месяцев доля подросла более чем в полтора раза. Правда, у статистики ACEA есть нюанс: Volvo и Smart там записывают в актив концерна Geely, а значит, часть «китайского» прироста обеспечивают марки с европейскими корнями.

Лидерство в Старом Свете удерживает Geely Group – в сентябре ее бренды (Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart и Volvo) нашли 54,8 тысячи покупателей, что на 33% больше прошлогоднего результата.

А вот дальше расклад интереснее. На вторую строчку поднялся Chery Automobile: 52,8 тысячи машин под четырьмя марками – Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, прирост сразу на 186%. BYD с почти 50 тысячами автомобилей опустился на третье место, хотя его продажи и удвоились (+99%).

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У SAIC Motor – четвертая позиция и почти 42 тысячи проданных автомобилей (+24%). Замыкает пятерку Leapmotor с 14,6 тысячи машин, причем именно у него самый быстрый рост: плюс 324% к сентябрю прошлого года.

Итоги 9 месяцев и экспорт из Китая

Суммарно за первые девять месяцев эти пять концернов реализовали в Европе 1,25 млн автомобилей – почти 12% от общего объема продаж новых легковых машин, а это 10,56 млн штук. Для сравнения: годом ранее за три квартала доля китайских производителей составляла 7,4%.

По словам эксперта Целикова, таким успехам китайцев в Европе способствует «зеленая повестка».

«Китайский автопром давно сделал ставку на электромобили и гибриды. А теперь, при сокращении внутреннего рынка, активно осваивает страны и континенты. Суммарный объем экспорта из Китая по всему миру за 9 месяцев вырос в 1,5 раза до 8,62 млн единиц», – заключил эксперт.

О том, как китайские бренды осваивают новые рынки, «За рулем» уже рассказывал на примере Li Auto в России.

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