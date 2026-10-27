Маркировка на зимней резине: что она может рассказать о шине

Эксперт Марков рассказал, как расшифровывать обозначения на зимних шинах

Разобраться, подходит ли покрышка для зимы и как с ней вообще обращаться, можно по надписям на боковине. Эти обозначения несут в себе куда больше смысла, чем кажется на первый взгляд, – главное уметь их читать.

Именно этой теме посвятил свой комментарий технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. С «Известиями» он поделился 23 октября, как правильно трактовать различные символы и надписи, которые производители наносят на шины.

Как объяснил специалист, зимние шины, прошедшие сертификацию на сцепление на заснеженном покрытии, имеют значок трехгорной вершины со снежинкой внутри (Three-Peak Mountain Snowflake — 3PMSF или 3PMSF+Ш в случае с шипованными шинами).

«Наличие такой маркировки означает, что шины тестировались на специальном полигоне с плотно укатанным снегом и что испытания подтвердили: такая шина эффективна на зимней дороге», отметил эксперт.

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Также зимние шины могут иметь маркировку М+S. При этом обозначение M+S (Mud + Snow — с англ. «грязь и снег») само по себе не гарантирует зимних свойств, указал эксперт. Шины только лишь с такой маркировкой (без значка горы со снежинкой) не проходят официальных зимних испытаний, поэтому их зимние свойства считаются исключительно условными и зависят только от рисунка протектора. Такая маркировка может встречаться даже на некоторых моделях летних шин.

Не менее важно проверить типоразмер шины и его соответствие рекомендациям автопроизводителя. В маркировке указываются ширина профиля в миллиметрах, высота профиля в процентах от ширины и посадочный диаметр в дюймах. Буква R обозначает радиальную конструкцию шины.

«После типоразмера указываются индексы нагрузки и скорости. Они не должны быть ниже значений, указанных в руководстве по эксплуатации автомобиля. На шинах с усиленной конструкцией может присутствовать маркировка XL, Extra Load или Reinforced, означающая наличие более прочного каркаса и повышенную грузоподъемность. Индекс максимально допустимой скорости у зимних шин обычно ниже, чем у летних, и соблюдение этого ограничения зимой на практике критически важно для безопасности», — подчеркнул специалист.

Наиболее распространенный на данный момент тип рисунка протектора для зимних шин — направленный. Он предполагает наличие маркировки на боковине в виде стрелки с указанием направления вращения шины, что необходимо учитывать при монтаже колес, предупредил Марков. Шины с другим типом рисунка (ассиметричным) устанавливаются согласно маркировкам Inside и Outside, которые уже не зависят от направления вращения колеса.

Дата производства указана на каждой шине на одной из боковин и выполнена в формате четырех цифр, которые находятся в небольшом овале. Цифры означают порядковый номер недели и год производства. Страна производства указана отдельно на боковине каждой шины.

О том, как ведет себя на дороге первая полностью российская зимняя шина Gislaved, «За рулем» уже проверил.

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