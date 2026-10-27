Один бренд забрал почти две трети продаж новых российских марок

Аналитик Целиков: продажи новых российских автобрендов выросли в 3,3 раза

За январь-сентябрь 2026 года в России продали 156,2 тыс. новых легковых автомобилей российских марок, которых не существовало до 2022 года. Годом ранее за тот же период их было 47,2 тыс. – рост в 3,3 раза. Такие цифры приводит директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков. Доля таких брендов на рынке новых легковушек, по его подсчетам, превысила 16%, тогда как в прошлом году едва дотягивала до 5%.

Первое место с огромным отрывом занимает Tenet: 102 150 машин, почти две трети всего сегмента. Марку выпускает холдинг «АГР» в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Следом идет Solaris – 15 453 автомобиля, на третьей строке Evolute с 11 911. За ними « Москвич» (9760 шт.) и Jeland (8589 шт.) – второй совместный проект «АГР» и Defetoo, который вышел на рынок только весной.

Во второй половине десятки места распределились так: Esteo – 2933 шт., Volga – 2226, Umo – 1424, XCite – 1165. Замыкает список Tenet Plus, самый молодой бренд, с 396 проданными машинами.

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Целиков отмечает: Solaris и XCite постепенно сворачивают продажи, а остальные марки из десятки, напротив, наращивают их. Еще четыре новых российских бренда – «Атом», Eonyx, AmberAuto и Senat – пока продаются единичными экземплярами.

О том, какие новые и подержанные автомобили чаще всего покупают в лизинг, «За рулем» уже рассказывал.

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