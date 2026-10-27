Вернулся, но цена кусается: сколько сейчас просят за Toyota Highlander в России

В России возобновили продажи Toyota Highlander: цены от 4,6 млн рублей

Toyota Highlander снова доступен российским покупателям – речь идет о семиместных машинах, собранных для китайского рынка. Ценник разлетается от 4,6 до 8,1 млн рублей. Несколько сотен экземпляров уже распределены по стране.

География предложения получилась широкой. Кроссоверы ищут владельцев в Якутске и Владивостоке, Барнауле и Мурманске, Тюмени, Воронеже, Уфе, Архангельске, а также в Москве.

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Техника у всех одинаковая. Под капотом – турбированный двигатель объемом 2,0 литра, отдача 248 лошадиных сил, коробка классическая 8-ступенчатая, привод полный. В этом наборе за время отсутствия модели ничего не изменилось.

Что внутри? Трехзонный климат-контроль, кожаная отделка салона, обогрев и вентиляция передних сидений, многофункциональный кожаный руль, панорамная крыша с люком и полностью светодиодная оптика.

Toyota Highlander

Список оснащения продолжается цифровыми приборами, 15,6-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы, адаптивным круиз-контролем и проекцией данных на лобовое стекло.

Палитра, правда, скромная: белый перламутр и черный металлик – выбирать особо не из чего.

Toyota Highlander

Ранее «За рулем» рассказывал, что кроссовер Lixiang L8 стоит в России от 10,4 млн рублей.

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