Короткие осенние поездки ускоряют износ двигателя: как этого избежать?

Никита Родионов: короткие поездки ускоряют износ автомобиля осенью и зимой

Маршрут «утром – в школу, вечером – в магазин» выглядит привычно для многих автомобилистов. Но ежедневные поездки на несколько километров способны вредить машине сильнее длинных рейсов – об этом рассказал Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

По словам эксперта, регулярные короткие выезды ускоряют износ автомобиля. Осенью и зимой такой режим становится особенно тяжелым: мотор часто не успевает прогреться, потому что вскоре после запуска водитель глушит двигатель, а вечером повторяет тот же короткий путь.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Немалая часть таких поездок проходит с непрогретым мотором. Это постепенно ухудшает свойства масла – вроде бы мелочь, но на деле она накапливается изо дня в день.

«Указатель температуры охлаждающей жидкости может уже показывать привычное значение, но масло прогревается медленнее. Во время холодного запуска часть топлива может попадать в масло, а в картере образуется конденсат. Короткая поездка заканчивается раньше, чем влага и летучие компоненты топлива успевают испариться и удалиться через вентиляцию картера», – пояснил Никита Родионов.

Универсальной границы, после которой поездку можно считать короткой, не существует. Скорость прогрева зависит от погоды, конструкции двигателя и условий движения, поэтому одинаковый маршрут зимой и летом создает разную нагрузку.

Отдельная история – аккумулятор. Короткие маршруты способны постепенно лишать его заряда, и владельцу стоит периодически проверять состояние батареи.

«На запуск двигателя расходуется энергия аккумулятора. Во время короткой поездки генератор может не успеть восполнить ее, особенно при включенных обогревах и других потребителях. На холоде батарея также хуже принимает заряд. При постоянных коротких маршрутах аккумулятор способен постепенно терять заряд. Владельцу стоит периодически проверять его состояние», – рассказал Никита Родионов.

Недозаряженной батарее может понадобиться зарядка подходящим устройством; одна длительная поездка, по словам специалиста, не всегда полностью решает проблему. У дизельных машин с сажевым фильтром добавляется еще один риск: для выжигания сажи нужны определенные температура и режим работы, а частые остановки двигателя могут прерывать этот процесс. Если появилось соответствующее предупреждение, Родионов советует следовать инструкции к автомобилю.

Как снизить нагрузку и когда ехать на ТО

Небольшой годовой пробег не повод откладывать регулярное техобслуживание. Даже если километраж на одометре растет медленно, на состояние масла влияют длительная работа двигателя в пробках, частые запуски и постоянный недогрев.

Для таких условий Родионов рекомендует учитывать специальный регламент производителя, если он предусмотрен. При выборе интервала замены масла важны не только пройденные километры, но и календарный срок вместе с режимом эксплуатации. Если поездки постоянно короткие, ждать обычного «предельного» интервала по пробегу бывает неправильно, предупредил специалист.

«По возможности полезно объединять несколько дел в один маршрут. Это позволяет сократить число запусков после остывания и дать агрегатам прогреться. Периодические продолжительные поездки тоже полезны. Ехать следует спокойно, без попыток „прочистить двигатель“ резкими ускорениями. Такой режим помогает снизить последствия коротких маршрутов, но не заменяет своевременное обслуживание», – резюмировал Никита Родионов.

Кстати, ранее Никита Родионов рассказывал, сколько стоит «переобуть» автомобиль в 2026 году в разных городах России и что делать, если снег застал на летних шинах. До этого автоэксперт перечислял простые проверки, которые можно проводить без заезда на СТО: перед поездкой специалист рекомендовал самостоятельно контролировать уровни моторного масла, охлаждающей и омывающей жидкостей.

О том, какие моторы не боятся недорогого топлива, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!