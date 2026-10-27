Знакомый «японец» вернулся: сколько теперь просят за этот кроссовер в России

Кроссоверы Nissan Qashqai снова продают в России: цены от 1,8 млн рублей

Продажи Nissan Qashqai в России возобновились. За машину с центрального склада просят минимум 2 580 000 рублей – такова стартовая планка. Правда, есть вариант выгоднее: автомобили из ближайших поставок обойдутся от 1,8 млн рублей, и разница с центральным складом получается вполне ощутимой.

География широкая. Кроссовер можно купить в Москве и Санкт-Петербурге, в Сочи и Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.

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Разброс цен при этом заметный: дороже всего – 4,8 млн рублей – машина обойдется в Чебоксарах. Для сравнения, в ряде городов ее отдают меньше чем за два миллиона.

Что входит в оснащение

В России кроссовер представлен в единственной комплектации – Leading. Уже в базе есть бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, салон отделан экокожей, а руль – кожей.

Стандартное оснащение на этом не заканчивается. Сюда же попали панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль, а также система кругового обзора с парктрониками.

Техника – из китайской версии модели. Под капотом единственный атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 140 л.с. В паре с ним трудится бесступенчатая вариативная трансмиссия, привод у всех версий передний.

О том, сколько в России просят за другие кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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