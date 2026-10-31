Дизель, полный привод и льготный утиль: японский пикап появился в продаже
Российский рынок пополнился японским пикапом утилитарного класса. Под капотом у него дизель, тяга идет на все колеса, а коробка передач – механическая, пятиступенчатая. За машину просят 3 800 000 рублей; в цену уже заложены НДС 22% и полный пакет таможенных документов. Есть и льготный утилизационный сбор.
Что до оснащения, набор получился практичным. Водителя защищает подушка безопасности, пассажира – боковая; центральный замок и дистанционный бесключевой доступ тоже в списке.
Тормозную электронику представляет ABS, дополненная системой распределения усилий EBD/CBC и другими функциями. Внутри – многофункциональный руль, тканевые сиденья с кондиционером, электростеклоподъемники, электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида и цветной дисплей на центральной консоли. Для аудио есть внешний аудиовход AUX/USB/iPod и Bluetooth.
«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.
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