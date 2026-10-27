Новый навороченный кроссовер Voyah выйдет на российский рынок уже в этом году

Пятиместный гибридный кроссовер Voyah Taishan выйдет в РФ до конца 2026 года

Пятиместный Voyah Taishan доберется до российского рынка до конца 2026 года. Сроки появления флагманского кроссовера в такой конфигурации подтвердила пресс-служба марки. Цены, наборы комплектаций и дату открытия приема заказов раскроют позже, а вот заявки на шестиместную версию дилеры, между прочим, оформляют уже сейчас.

Начинка у машины любопытная. Здесь стоит последовательный гибрид, трехкамерная интеллектуальная пневматическая подвеска, система активного рулевого управления задними колесами плюс широкий набор ассистентов водителя.

Voyah Taishan

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Третий ряд сидений убрали – и багажник от этого только выиграл, стал по-настоящему вместительным. Второй ряд при этом остался полноценным, а спинки кресел складываются и возвращаются в исходное положение одним нажатием кнопки. Электропривод двери багажника, разумеется, тоже на месте.

Тягу обеспечивают два электромотора в паре с бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВтч. Суммарная пиковая мощность электромоторов достигает 517 л.с., крутящий момент – 695 Нм.

Voyah Taishan

С транспортным налогом история отдельная: для последовательного гибрида расчет ведут по 30-минутной номинальной мощности, а это 197 л.с. Запас хода заявлен внушительный – 1 120 км, причем исключительно на электротяге кроссовер способен проехать до 280 км.

Информационно-развлекательная система у Taishan русифицирована, голосовое управление работает с элементами интеллекта. Из мультимедийных возможностей стоит выделить отдельный экран для переднего пассажира и доступ к онлайн-сервисам музыки и видео.

О ценах на крупные китайские кроссоверы в России «За рулем» уже рассказывал на примере Li Auto L8.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!