Новый навороченный кроссовер Voyah выйдет на российский рынок уже в этом году
Пятиместный Voyah Taishan доберется до российского рынка до конца 2026 года. Сроки появления флагманского кроссовера в такой конфигурации подтвердила пресс-служба марки. Цены, наборы комплектаций и дату открытия приема заказов раскроют позже, а вот заявки на шестиместную версию дилеры, между прочим, оформляют уже сейчас.
Начинка у машины любопытная. Здесь стоит последовательный гибрид, трехкамерная интеллектуальная пневматическая подвеска, система активного рулевого управления задними колесами плюс широкий набор ассистентов водителя.
Третий ряд сидений убрали – и багажник от этого только выиграл, стал по-настоящему вместительным. Второй ряд при этом остался полноценным, а спинки кресел складываются и возвращаются в исходное положение одним нажатием кнопки. Электропривод двери багажника, разумеется, тоже на месте.
Тягу обеспечивают два электромотора в паре с бензиновым двигателем, который выполняет роль генератора для тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВтч. Суммарная пиковая мощность электромоторов достигает 517 л.с., крутящий момент – 695 Нм.
С транспортным налогом история отдельная: для последовательного гибрида расчет ведут по 30-минутной номинальной мощности, а это 197 л.с. Запас хода заявлен внушительный – 1 120 км, причем исключительно на электротяге кроссовер способен проехать до 280 км.
Информационно-развлекательная система у Taishan русифицирована, голосовое управление работает с элементами интеллекта. Из мультимедийных возможностей стоит выделить отдельный экран для переднего пассажира и доступ к онлайн-сервисам музыки и видео.
О ценах на крупные китайские кроссоверы в России «За рулем» уже рассказывал на примере Li Auto L8.
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