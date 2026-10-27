Решил купить подержанную машину в Китае — какие подводные камни меня ждут?

Иван Трандин перечислил документы, без которых ввезти машину из КНР не получится

За восемь месяцев чаще всего из КНР в Россию ввозили Volkswagen Tayron: на счету кроссовера 5926 машин. Второй результат у Toyota Corolla – 5096 единиц.

Третью строчку заняла Audi Q3 с 4088 автомобилями. Четвертой стала Audi A3 – 3907 единиц, а пятерку закрыл Volkswagen Golf с 2809 ввезенными машинами.

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Руководитель отдела продаж LikeAvto Всеволод Холоденко отметил, что приобретение машины в КНР сегодня уже не выглядит опасной затеей. Серьезных проблем, как он говорит, нет, но определенные правила соблюдать все же придется.

« Во-первых, важно правильно выбрать компанию, через которую будет приобретаться автомобиль. Она должна быть проверенной и надежной. Во-вторых, до оплаты требуется получить максимально подробный фото– и видео-отчет о состоянии автомобиля. Китайские владельцы следят за автомобилями не совсем так, как россияне, условия эксплуатации тоже разные, поэтому важно иметь все данные, чтобы избежать сюрпризов. В-третьих, автомобиль обязательно нужно посмотреть с помощью Chaboshi (независимая китайская компания, которая занимается проверкой подержанных авто в КНР), чтобы убедиться, что все чисто с юридической точки зрения. Фирм на рынке много, выбирать рекомендуем по отзывам, оценкам и тому, как о компании пишут. Разумеется, лучше всего смотреть на те, которые специализируются на Китае » , – объясняет эксперт.

Документы и выбор модели

Собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин перечислил документы, без которых не обойтись при поставке машины из КНР: "Базовый пакет для сделки: договор купли-продажи с китайским салоном, экспортная лицензия (выдается таможней КНР), таможенная декларация РФ с отметкой об уплате пошлин и утильсбора, СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции), ЭПТС с отметками об уплате сбора и установленной системе ЭРА-ГЛОНАСС. На каждом этапе есть свои точки отказа. Экспортная лицензия не выдается без письма от завода для машин моложе 180 дней. СБКТС не оформляется, если машина не прошла инспекцию или если VIN не совпадает с заявленным.

« ЭПТС не выдается без подтвержденной уплаты утильсбора, а с 1 апреля 2026 года – без отметки об ЭРА-ГЛОНАСС. Проверять каждый документ нужно до полного расчета, а не после. Отдельный момент – перевод денег: банковская комиссия за перевод в юанях зависит от банка-отправителя и суммы, и китайский банк-получатель может отказать в приеме платежа уже после конвертации. Перевод на личную карту менеджера или в криптовалюте без договора – гарантированный риск потери средств » , – отметил специалист.

Холоденко также объяснил, какие автомобили из Китая выгоднее всего везти: "Их будет проще и дешевле обслуживать и выгода от покупки такого авто будет максимальной. Также выгодно привозить машины мощностью до 160 л.с. Автомобили премиум-класса везти из КНР не так выгодно, особенно подержанные, их лучше искать в Корее или Японии.

« Помимо этого, сейчас в Китае действуют хорошие скидки на автомобили. Так, мы заметили снижение цен на доутилевые BMW 3 серии (особенно до рестайлинга), Volkswagen Golf и Audi A3 » , – добавил эксперт.

Директор по развитию каналов продаж компании «Флит Лизинг» Елена Скубий советует внимательнее смотреть на модели, которые часто используют в корпоративных автопарках и прокате: "К ним относятся активно ввозимые сейчас Volkswagen Tharu, Lavida и Passat. Интенсивная эксплуатация, частая смена водителей и возможные кузовные ремонты могут влиять на состояние автомобиля и его остаточный ресурс. При этом сам факт использования в корпоративном парке не означает, что машина проблемная", – отмечает она.

Риски в 2027 году

Иван Трандин напоминает, что с января 2027 года Китай ужесточает требования к экспорту автомобилей. Производителям придется подтвердить наличие сети зарубежных сервисных центров, договоры с ремонтными точками, квалификацию персонала и поставки запчастей.

« Глобальные концерны, заморозившие поставки в Россию, такого подтверждения не дадут, а легальный экспорт части моделей BMW, Audi, Volkswagen и Mercedes из КНР может оказаться существенно затруднен. Второе: индексация утильсбора в России для легковых машин – это плюс 80-225 тысяч рублей к коммерческой ставке в зависимости от мотора. Льготная ставка для физлиц пока не индексируется. Третье: таможенные платежи считаются по курсу на день ввоза, и каждое ослабление рубля напрямую удорожает растаможку. Совокупный эффект этих трех факторов – по моей оценке, рост стоимости импорта на 20-30% при сохранении текущих условий и сокращение модельного ряда. Для покупателя вывод простой: если машина выбрана и бюджет посчитан со всеми платежами, разумнее фиксировать цену и оформлять заказ до конца 2026 года. Те, кто отложит покупку на 2027-й, рискуют не найти нужную модель или заплатить за нее на сотни тысяч больше. Но это не повод для паники, а повод считать полную смету до оплаты, проверять VIN и дату регистрации в Китае, работать по договору с лицензированным салоном и закладывать резерв 15-20% на непредвиденные расходы, хранение и курсовые движения » , – заключает эксперт.

О том, сколько в России просят за китайский Lixiang L8, «За рулем» уже рассказывал.

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