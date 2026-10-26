На рынок выходит пятиметровый 200-сильный лифтбэк за 2 млн рублей

В Белоруссии прошла презентация электрического лифтбэка Forthing S7 EVO

В Белоруссии состоялась публичная презентация Forthing S7 EVO – электрического лифтбэка, который дистрибьютор марки вывел на местный рынок. Стартовая цена – 71 900 белорусских рублей; вторая цифра, названная для покупателей, – 2 млн российских рублей.

Позиционирование у модели простое: крупный лифтбэк, где упор сделан на аэродинамику и оснащение. Внешность подчеркивают светодиодные фары, убирающиеся ручки дверей, стекла без рамок и 19-дюймовые диски.

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Габариты такие: 4935 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1495 мм в высоту. Колесная база – 2915 мм, радиус разворота заявлен на уровне 5,45 м; дистрибьютор называет его лучшим в классе.

Цена и позиционирование

За движение отвечает электромотор Mach E на задней оси: 218 л.с. и 310 Н·м. С места до 100 км/ч S7 EVO ускоряется за 6,7 секунды, а паспортный расход энергии – 11,9 кВт·ч на 100 км.

Батарея на 59,4 кВт·ч получила предпусковой прогрев и многослойную защиту от повреждений, возгорания и короткого замыкания. По циклу CLTC запас хода составляет 565 км; пополнить энергию с 30% до 80% можно за 28 минут.

Forthing S7 EVO

Шасси построено на платформе Dongfeng Quantum. Дополняют его адаптивные амортизаторы FSD, меняющие жесткость в зависимости от дорожного покрытия.

Техника и динамика

В салоне – 15,6-дюймовый мультимедийный экран, цифровая приборная панель и панорамная крыша площадью 1,9 м². Передние сиденья отделаны кожей Nappa, у них есть обогрев и вентиляция.

Forthing S7 EVO

Из полезного в оснащении: беспроводная зарядка, поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В список систем помощи входят ESP, круиз-контроль, контроль давления в шинах TPMS и панорамный обзор с функцией «прозрачного шасси».

Отдельно дистрибьютор выделяет антикоррозионную стойкость. Forthing использует двухкомпонентную окраску 2К: слой покрытия на 30% толще обычного, устойчивость к старению выше на 30%, а сопротивление кислотам вдвое выше.

О другом доступном электромобиле из Китая «За рулем» уже рассказывал.

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