В Россию вернулся аналог Camry от Kia с адекватной ценой

Новые седаны Kia K5 импортируют в Россию с ценами от 3,15 млн рублей

Официально седан Kia K5 продержался на российском рынке около двух лет, а сейчас машина попадает в страну по альтернативным схемам – из Китая и Кореи. По состоянию на октябрь 2026 года на классифайдах можно найти несколько десятков таких автомобилей: часть продавцы отдают из наличия, остальные привозят под заказ.

Разброс цен получился широкий – от примерно 3 150 000 до 4 900 000 рублей. Причем зависит он не только от мотора и оснащения, но и от города, где машину готовы передать покупателю.

Kia K5

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Самый доступный вариант среди заказных поставок – Владивосток, где за автомобиль просят от 3 280 000 рублей. Под капотом у него 2,0-литровый атмосферный двигатель на 160 л. с., работающий в паре с шестиступенчатым автоматом.

По оснащению это типичный бизнес-класс: кожаный салон и мульти-руль в коже, двухзонный климат-контроль, широкий центральный подлокотник с двумя подстаканниками и «кнопочной» консолью, электронный стояночный тормоз с AutoHold, цифровая приборка и мультимедиа на экранах диагональю 12,3 дюйма. Добавьте сюда порты USB-C, камеру заднего вида, парктроники спереди и сзади, адаптивный круиз-контроль – и получится довольно плотный набор опций.

Интерьер Kia K5

Дальше география цен выглядит так: в Новосибирске аналогичный седан привезут под заказ за 3 300 000 рублей, в Казани – за 3 480 000, в Нижнем Новгороде – за 3 527 000, в Красноярске – за 3 545 000, в Ростове-на-Дону – за 3 625 000, а в Москве – за 3 650 000. Есть и китайская версия с 1,5-литровым турбомотором T-GDi на 170 сил и семиступенчатым роботом: в Самаре ее предлагают к поставке примерно за 3 150 000 рублей.

Что продают из наличия

Дешевле всего новая Kia K5 из наличия обойдется в Севастополе – там седан со 170-сильным двигателем оценили в 3 550 000 рублей. В Москве за такую же «четырехдверку» просят минимум 3 560 000, хотя в крупных столичных автосалонах цены стартуют уже от 3 700 000 рублей.

Отдельная история – машины с 2,0-литровым турбомотором на 240 сил и восьмиступенчатым автоматом. В Челябинске такой автомобиль китайской сборки стоит 3 700 000 рублей, в Сургуте – 4 100 000, а в Иркутске за аналогичный просят 4 500 000. В общей сложности в продаже сейчас несколько десятков новых Kia K5, причем у некоторых продавцов запросы доходят до 4 900 000 рублей.

О том, сколько в России просят за неофициально ввезенные модели, «За рулем» рассказал на примере Lixiang L8.

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