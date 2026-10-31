Как продлить срок службы шин и как их лучше хранить

Эксперт: если давление ниже нормы, шины изнашиваются по краям, если выше — по центру

По данным исследования Авито Товаров, 45% россиян при выборе времени для смены резины учитывают температуру воздуха и прогноз погоды. Еще 22% предпочитают переобуваться заранее, чтобы избежать очередей в шиномонтажах, а 17% откладывают замену до первого снега.

В любом случае, шины придется менять, так как же за ними правильно ухаживать, хранить их между сезонами и избежать преждевременного износа?

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Алексей Головин, директор бизнес-направления « Запчасти и Автосервисы» Авито:

– Чтобы резина не деформировалась и не теряла эксплуатационные свойства, перед хранением шины необходимо очистить от грязи и реагентов, просушить и осмотреть на предмет повреждений. Лучше всего держать их в сухом прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей, отопительных приборов, масел и растворителей.

Способ размещения зависит от комплекта: шины на дисках можно хранить в горизонтальном положении стопкой или подвешивать за диск, а шины без дисков рекомендуется ставить вертикально и периодически поворачивать. Не стоит складывать покрышки без дисков друг на друга или подвешивать их – это может привести к деформации. Для защиты от пыли лучше использовать специальные чехлы или пакеты.

Какие ошибки ускоряют износ шин

Одна из распространенных ошибок – нерегулярная проверка давления. Если оно ниже нормы, шины могут изнашиваться быстрее по краям протектора; если выше – преимущественно по центру. Проверять давление рекомендуется не реже одного раза в месяц и перед длительными поездками, обязательно на холодных шинах.

На срок службы резины также влияют резкие торможения и разгоны, высокая скорость на неровной дороге и перегрузка автомобиля. Неравномерный износ может указывать на нарушения углов установки колес или неисправности подвески. Чтобы избежать преждевременной замены, стоит периодически проверять состояние ходовой части и при необходимости делать развал-схождение. Кроме того, важно следить за глубиной протектора и обращать внимание на трещины, порезы и вздутия на боковинах.

Когда пора менять шины

Замену не стоит откладывать, если протектор достиг предельно допустимой глубины, на резине появились повреждения или заметен неравномерный износ. Для зимних шин особенно важно сохранять достаточную глубину протектора, чтобы обеспечить сцепление на снегу и мокрой дороге. При сомнениях в состоянии комплекта лучше обратиться к специалисту.

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