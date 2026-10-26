Новый автомобиль АВТОВАЗа за 500 тысяч рублей — рассказываем!

Колодочкин: Покупать упрощенные и очень дешевые автомобили в России не станут

В новой статье «За рулем» обозреватель Михаил Колодочкин объясняет, почему в России невозможен выпуск машин за полмиллиона рублей.

Речь о самых простых автомобилях – как утверждают адепты идеи «ультралоукоста», без «наворотов» и высоких экотребований, зато простых и надежных.

Эксперт указывает, что такие машины действительно существуют – например, в Индии: это Bajaj Qute, Renault Kwid и, до недавнего времени, Tata Nano. Цена их на домашнем рынке в переводе на рубли действительно заметно меньше 500 тысяч рублей.

После рестайлинга у Tata Nano был даже робот со спортрежимом, но это не спасло от снятия с производства...

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А самый дешевый автомобиль в России – это Гранта, которая вдвое дороже. Колодочкин пишет: «Кто знает, как сделать ее вдвое дешевле, приглашаем на ВАЗ, чтобы объяснить это заводчанам». Но для начала просит ознакомится с аргументами против.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Судите сами. За индийскую зарплату порядка 28 тысяч рублей на вазовский конвейер никто не пойдет. Объем продаж той же Гранты у нас небольшой – до 400 тысяч машин в год. Про себестоимость локализованных у нас компонентов думать совсем не хочется, потому что сравняться с китайскими деталями вследствие несопоставимых объемов выпуска нам абсолютно нереально. В вышеупомянутой Индии десятилетиями выстраивалась полная цепочка поставщиков: от стали и пластмасс до электроники. Практически все производится внутри страны или в соседних азиатских странах с минимальными издержками. Чтобы машина в России стоила 500 тысяч, потребуется весь комплекс производств внутри страны.

А самое главное заключается в том, что покупать упрощенные до уровня велосипеда автомобильчики у нас не станут. Индийские машинки при такой стоимости оснащаются моторчиками 0,6 – 1,2 литра и получают в краш-тестах полторы звезды. В нашей стране такой транспорт сгодится разве что для поездок по территории пляжа или выставки. А покупать такое за свои деньги для реальной эксплуатации – нет, спасибо. В России нужны как минимум мощный отопитель, хорошая теплоизоляция, уверенный зимний пуск и т.п.

А может, надо просто возродить выпуск советских Жигулей и Москвичей? Читаем об этом в статье «За рулем»!