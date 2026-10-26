Jetour заменит на рынке популярный T2 новым кроссовером: подробности о машине

Chery представила Jetour T2 Ultra — это экспортная версия Traveller 7

Экспортную версию обновленного кроссовера Jetour T2 с приставкой Ultra показала компания Chery. Мировая премьера прошла в рамках Jetour Global Technology Experience Day 2026, который принимает Китай.

По сути, перед нами глобальная версия китайского Traveller 7. На домашнем рынке продажи этой машины начались совсем недавно – 14 октября, а меньше чем через две недели ее уже официально представили под экспортным названием.

Jetour T2 Ultra

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

О международных перспективах пока известно немного. Запланированы премьеры в Малайзии, Таиланде, Австралии, Великобритании и других странах с левосторонним движением. Правда, версия с правым рулем выйдет на рынок не раньше 2028 года.

В странах, где налажено локальное производство полного цикла (CKD), модель T2 Ultra со временем заменит актуальный T2 – тогда как в Китае сейчас продаются сразу оба варианта Jetour Traveller, и стандартный, и Traveller 7. Причина в том, что обновленная машина сильно изменилась и снаружи, и внутри, а такие разные кроссоверы на одной зарубежной линии не выпустить.

Jetour T2 Ultra

Внешность переработали основательно. Новая головная оптика, радиаторная решетка с центральной светодиодной полосой, другие бамперы: передний стал совершенно иным, задний сохранил форму, но получил иное оформление. Между прочим, бамперы и расширители колесных арок теперь окрашены в цвет кузова, а раньше это был черный пластик.

В салоне тоже перемены. Появился новый мультируль и измененный разделительный тоннель без рычага коробки передач – селектор КПП переехал за рулевое колесо. Перед водителем цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, по центру тачскрин диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5К, а за его производительность отвечает процессор Snapdragon 8255 от Qualcomm с 24 Гб оперативной памяти.

Jetour T2 Ultra

Точные габариты Jetour T2 Ultra не разглашаются, зато размеры Traveller 7 давно известны: 4827 х 2006 х 1875 мм, причем длина указана с учетом пластикового бокса на распашной двери багажника. Колесная база – 2800 мм, дорожный просвет – 205 мм, углы въезда и съезда – 27 и 30 градусов. В салоне два ряда сидений для пяти человек, объем топливного бака – 70 литров.

Модификаций заявлено две: бензиновая и гибридная. Базовый переднеприводный вариант топливной версии оснащен 1,5-литровым ДВС на 184 л.с. с крутящим моментом 290 Нм, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Кому мало – есть более мощный бензиновый кроссовер с 2-литровым турбомотором на 254 лошадиные силы (390 Нм), 8-ступенчатой автоматической коробкой и интеллектуальной системой полного привода XWD.

Jetour T2 Ultra

Гибридный T2 «Ультра» получит параллельную силовую установку i-DM. В ее основе бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил при моменте 220 Нм, работающий в тандеме с трансмиссией DHT и электромотором на 307 л.с. (330 Нм). Привод здесь только передний.

Тяговых батарей предложат две. Полного заряда первой, емкостью 26,6 кВт·ч, хватает на 108 км в электрическом режиме по циклу WLTP; с более емкой батареей на 45,12 кВт·ч машина проедет на электротяге 173 км. Функция V2L, кстати, позволит питать внешние устройства мощностью до 6,6 киловатт.

В России официально доступен бензиновый вариант кроссовера Jetour T2. Под капотом – 2-литровый ДВС мощностью 245 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП либо 8-ступенчатой автоматической коробкой, привод исключительно полный.

Модель 2026 года предлагается в трех комплектациях: «Люкс», «Престиж» и «Премиум». Рекомендованная розничная цена варьируется от 4 159 000 до 4 649 000 рублей без учета скидок.

О новой модификации популярного в России кроссовера «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!