Золотой Lincoln Town Car продают по цене китайского бюджетника

В Удмуртии за 3 млн рублей продают золотой Lincoln Town Car 1985 года выпуска

В Ижевске на продаже появился седан Lincoln Town Car 1985 года выпуска с золотистым цветом кузова.

Пробег автомобиля составляет 98 248 км, и отдают его всего за 3 млн рублей.

Конечно, за эти деньги вы можете взять какой-нибудь новый китайский кроссовер из недорогих: скажем, Haval Jolion, Changan Uni-S или Tenet T7... Но у него точно не будет бензинового V8 на 4,9 литра и 225 л.с. в сочетании с автоматом, кочерга которого располагается на рулевой колонке...

И да, это именно там машина, которая есть только у Космоса из «Бригады» и у Майкла Джексона.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Впрочем, в современной России у этого Линкольна, все еще величественного, но уже несущего на себе следы времени и беспощадного колхоза нулевых, едва ли будет много покупателей. Однако если вы большой оригинал, не страшащийся странных взглядов в вашу сторону, да еще с тремя миллионами рублей, которые совершенно некуда деть, это однозначно ваша машина. Честно, мы очень вам завидуем.

Ранее «За рулем» рассказывал про необычную Alfa Romeo, которую выставили на торги.