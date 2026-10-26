Пять звезд и 800 тысяч покупателей — а цену для России все еще держат в секрете

Geely EX2: первое место среди всех электромобилей и гибридов А– и В-классов

Официальный дебют Geely EX2 в России не за горами – о скором старте сообщили представители марки. Самый доступный электромобиль в линейке китайского бренда представляет собой компактный хэтчбек с лаконичным дизайном.

На домашнем рынке модель появилась в конце 2024 года. Сейчас ее продают в тридцати странах, а покупателей за все время набралось больше 800 тысяч. Именно такой результат принес хэтчбеку первое место среди всех электромобилей и гибридов А– и В-классов в мире по итогам прошлого года. Есть и немецкая премия «Автомобиль года» – в номинации «Лучшее соотношение цены и качества».

Безопасность у производителя в приоритете. По протоколам 2026 года автомобиль получил максимальные пять звезд сразу в двух рейтингах – европейском и австралийском.

В Белоруссии бестселлер уже продается: ценник там эквивалентен примерно 1 400 000 российских рублей. В России, разумеется, выйдет дороже. Вопрос – насколько.

В объявлениях электрохэтчбек предлагают под заказ примерно за 1,7 млн. Правда, у схемы «под заказ» всегда есть свои риски. Официальную цену и, что важнее, живые машины в салонах ждать осталось недолго: продажи должны начаться до конца года.