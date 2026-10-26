Hyundai поднял цену на этот очень популярный кроссовер нового поколения

На Hyundai Tucson открыт прием заказов на домашнем рынке, он подорожал примерно на 10%

Hyundai открыл прием заказов на Tucson нового поколения в Южной Корее и обнародовал ценник.

Базовая версия обойдется минимум в 31,4 млн вон – это примерно 1,94 млн рублей по курсу на 22 октября. Относительно предшественника модель прибавила в цене 2,96 млн вон (около 183 тыс. рублей), то есть подорожала на 10,4%, пишет Chosun.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Hyundai Tucson

Покупателям предложат четыре комплектации – H-Pick, Exclusive, Inspiration и XRT с внедорожным декором. Под капотом либо бензиновый турбомотор 1,6 литра, либо гибрид на его основе. Бензиновые машины стоят от 31,4 до 36,8 млн вон (примерно 1,94-2,27 млн рублей).

Гибриды прибавили в цене те же 2,97 млн вон: их диапазон – от 36,15 до 41,65 млн вон (около 2,23-2,57 млн рублей).

Hyundai Tucson

Уже в базе есть система кругового обзора, ассистенты, предотвращающие столкновения при парковке спереди и сзади, а также мультимедиа со свежим ПО и навигацией на экране диагональю 12,9 дюйма.

Премьера модели состоялась в августе 2026 года. Вместо плавных линий предшественника кроссовер получил более строгий квадратный кузов – в духе актуальных веяний в автодизайне.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!