Ждали флагманский кроссовер Jeland к осени? Продажи авто отложили

Бренд Jeland отложил продажи флагманского кроссовера J8: названы сроки

Старт продаж флагманского кроссовера Jeland J8 сдвинулся: в ответ на запрос Autonews.ru в пресс-службе марки назвали новый ориентир – декабрь 2026 года. Формулировка компании звучит так: «Продажи Jeland J8 c большой вероятностью успеют начаться в декабре».

До этого в Jeland говорили о начале октября 2026-го. Выпуск машины, кстати, к концу августа уже наладили на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге – это бывшее предприятие GM.

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По сути, J8 становится флагманской моделью марки. Технически перед нами перелицованный китайский Jaecoo J8; сам Jaecoo J8 при этом по-прежнему продается в России.

Техника и оснащение Jeland J8

Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 249 л.с. Он трудится вместе с 7+ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Привод у всех комплектаций полный. В базовых версиях задние колеса подключаются через муфту, а топовое исполнение Supreme V получило систему управления вектором тяги.

В список оснащения входят адаптивная подвеска с электронным регулированием жесткости амортизаторов, проекционный дисплей, система ароматизации воздуха, а также передние сиденья с вентиляцией и массажем.

Цены, версии и бренды «АГР»

У родственной модели цены такие: Jaecoo J8 2026 года выпуска стоит от 4,219 млн до 4,779 млн руб. в зависимости от комплектации.

Комплектации «Комфорт», «Престиж» и «Престиж+» – это набор Jaecoo J8. По данным Autonews.ru, у Jeland J8 названия исполнений будут другими.

Марку Jeland создал российский холдинг «АГР» вместе с китайской компанией Defetoo. В портфеле также Tenet, Tenet Plus и Esteo – под ними выпускают автомобили концерна Chery с измененным оформлением и другими эмблемами.

О том, сколько автомобилей в России продает Belgee, «За рулем» уже рассказал.

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