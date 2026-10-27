Скидки уходят, а ценники растут: как изменилась стоимость авто за неделю
Автомобильный эксперт Олег Мосеев вместе с CARgument обратил внимание на обновления в прайс-листах дистрибьюторов за неделю с 19 по 23 октября. В обзор попали Geely EX5, Omoda C5 и Jaecoo J7, а также новое поколение LiXiang L8 с ценами на две комплектации.
У Geely пересмотрены условия по всем версиям 2025 года. В частности, EX5 в исполнениях Max/Макс и Pro/Про 25PY подорожал на 130 000 – 220 000 рублей. Одновременно для этих комплектаций перестала действовать скидка 50 000 рублей.
LiXiang (Sinomach) представил L8 New. Версия Ultra/Ультра 26MY 26PY оценена в 10 390 000 рублей, а Livis/Ливис 26MY 26PY – в 11 690 000 рублей.
Omoda отменила скидку на все комплектации 2026 года у C5 – речь о 200 000 рублей.
У Jaecoo изменения коснулись версии 2026 года: для J7 в исполнении Active/«Актив» 26PY скидка 200 000 рублей больше не действует.
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