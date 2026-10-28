Модельная линейка Атома будет расширяться: подробности

Харальд Грюбель рассказал о расширении модельной линейки Атома

Харальд Грюбель, исполнительный директор компании «Кама», занимающейся разработкой автомобиля Атом, рассказал, будет ли расширяться его модельная линейка. Он отметил, что платформа проекта изначально не закрыта для гибридной версии. Расширение линейки, по его словам, не останавливается.

«Текущая платформа допускает расширение до гибридной версии, и работа над расширением модельного ряда не прекращается. Наша платформа в состоянии адаптировать и гибрид, и полный привод. Что и когда будет сделано? Как говорится в таких случаях, следите за нашими новостями», – заявил он.

Речь, впрочем, не об одной-единственной модели – Грюбель подчеркнул, что Атом не стоит сводить к одному автомобилю. По его словам, на этой платформе можно воплотить решения, у которых есть экономическое обоснование.

«Есть экономически обоснованные и объективные решения, которые мы можем реализовать на этой платформе. И очень здорово, что эта платформа является нашей интеллектуальной собственностью и мы можем работать с ней так, как посчитаем нужным», – отметил он.

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