Этот китайский бренд впервые за год пробился в топ-10 марок авторынка РФ
За 43-ю неделю 2026 года, то есть с 19 по 25 октября, в России разошлось 715 новых автомобилей Omoda. Такой результат впервые с начала года позволил китайской марке попасть в десятку самых популярных брендов на российском рынке. Цифрами поделились эксперты « Автостат».
В марочном рейтинге за этот же период первое место по-прежнему у LADA – 6 030 проданных экземпляров. Следом идут Haval с 3673 машинами и Tenet с 3307. Четвертую строчку занимает Geely (1 688 шт.). Еще два бренда перешагнули тысячный рубеж: Changan – 1640, Belgee – 1404.
Дальше начинается более плотная группа. Toyota реализовала 888 автомобилей, Jetour – 767, а Jeland – 766, причем разрыв между двумя последними минимальный. Замыкает топ-10 как раз Omoda с 715 машинами. Из-за этого из десятки выпала Mazda, которая держалась там довольно долго.
Общий итог недели для рынка новых легковых автомобилей – 28 386 штук. По сравнению с предыдущей неделей продажи подросли на 7,8%, зато год к году просели на 19,7%.
О том, как китайские марки укрепляются в России, «За рулем» уже рассказывал, следя за успехами Belgee.
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