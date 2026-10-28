Названы цены самых популярных б/у кроссоверов в РФ

Эксперты «Авито Авто» перечислили самые популярные подержанные кроссоверы в РФ

Эксперты «Авито Авто» изучили данные платформы и назвали тройку самых востребованных моделей SUV с пробегом в России за III квартал текущего года. В нее вошли Lada 4×4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4. Средняя стоимость автомобиля – 2,2 млн рублей.

Лидеры среди кроссоверов и внедорожников

Среди марок первое место у Toyota – 8,7% рынка. Дальше идут Lada с 7,7% и BMW с 6,1%; вместе они занимают 22,5%. Замыкают пятерку Nissan (5,4%) и Hyundai (5,2%).

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У японских автомобилей верхние строчки забрали три Toyota: RAV4 со средней ценой 2,2 млн рублей, Land Cruiser за 4,6 млн и Land Cruiser Prado за 3,5 млн. В зачете российских машин лидируют Lada 4×4 (Нива) за 383 тыс. рублей, Chevrolet Niva за 458 тыс. и УАЗ «Патриот» за 835 тыс.

Немецкий топ-3 выглядит так: BMW X5 (4,2 млн рублей), Volkswagen Tiguan (1,9 млн) и Volkswagen Touareg (2,3 млн). Среди южнокорейских моделей выделяются Kia Sportage (1,6 млн), Hyundai Santa Fe (1,9 млн) и Hyundai Creta (1,7 млн).

Цены и динамика за год

Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сильнее всего средняя цена упала у УАЗ: минус 1,3%, до 640 тыс. рублей. Речь идет о средних ценах на автомобили этой марки.

В сегменте отечественных машин заметнее всего подешевели Lada 4×4 (Нива) – на 4,4%, до 383 тыс. рублей, Chevrolet Niva – на 2,8%, до 458 тыс., и УАЗ «Патриот» – на 2,7%, до 835 тыс. Suzuki Grand Vitara потерял 2,3% и стоит 846 тыс. рублей. Mercedes-Benz E-класса стал дешевле на 2,2%, до 1,5 млн рублей, а Kia Sportage и Hyundai Tucson – на 1,5%, до 1,6 млн и 1,8 млн соответственно.

Отдельно 21 октября сообщалось о китайских автомобилях с пробегом: в III квартале текущего года среди них лидировали кроссоверы Geely Monjaro, Haval Jolion и Geely Coolray. Средняя стоимость такой машины составляла 2 млн рублей.

О том, сколько просят за подержанный Nissan Qashqai в России, «За рулем» уже рассказывал.

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